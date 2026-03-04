Ob Kinder, Jugendliche oder Senioren: Für Projekte, die Generationen verbinden, vergibt die VR Bank Mittelhaardt Fördergelder. Bewerbungen sind ab sofort möglich.

Gemeinnützige Vereine und Institutionen können sich um Fördermittel der VR Bank Mittelhaardt bewerben: Insgesamt stehen 50.000 Euro aus dem Gewinnsparen zur Verfügung. Unterstützt werden unter anderem Projekte, die Kinder und Jugendliche fördern, ältere Menschen in gesellschaftlicher Teilhabe stärken oder Begegnungen zwischen den Generationen ermöglichen.

Unter dem Motto „Engagement verbindet Generationen.“ setzt die Bank auf Vorhaben, die Jung und Alt zusammenbringen. Stefan Langer, Vorstandsmitglied der VR Bank Mittelhaardt, sagt laut Mitteilung der Bank: „Die vielen Ehrenamtlichen leisten jeden Tag einen unschätzbaren Beitrag für unsere Gesellschaft. Mit unserer Förderung möchten wir dieses Engagement würdigen und gezielt Projekte unterstützen, die Menschen zusammenbringen und den Zusammenhalt zwischen den Generationen stärken.“

Die Fördersumme wird in mehreren Stufen vergeben: einmal 5000 Euro, fünfmal 3000 Euro, zehnmal 2000 Euro sowie zehnmal 1000 Euro. Bewerbungen sind bis Dienstag, 25. März, im Digitalen Netzwerk für Mitglieder möglich. Weitere Informationen und das Bewerbungsformular sind unter vrbank-mittelhaardt.de zu finden.