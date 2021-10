Die Vereinigung Pfälzer Kunstfreunde (VPK) beteiligt sich mit einem Benefiz-Verkauf von Kunstwerken an der Spendenaktion für das bei der Hochwasser-Katastrophe im Ahrtal schwer beschädigte Museum der Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler.

Dabei stehen am nächsten Wochenende an zwei Tagen Original-Grafiken aus dem VPK-Archiv im Herrenhof in Mußbach zum Schnäppchenpreis von 40 Euro zum Verkauf.

Über 60 Namen – von A wie Roland Albert, Maler, Bildhauer und Grafiker aus Kaiserslautern, bis W wie Günter Wilhelm, Experimentalfotograf und Grafiker aus Ludwigshafen – umfasst die Liste der vertretenen Künstlerinnen und Künstler. Neben vielen interessanten Zeitgenossen, darunter zum Beispiel die Pfalzpreisträgerin von 2018, Heike Negenborn, oder die Speyererin Regina Reim, die gerade beim Neustadter Kunstverein in der Villa Böhm ausstellt, sind Pfälzer Klassiker wie Maximilian Hutlett, Hermann Theophil Junker, Rudolf Scharpf zu entdecken, aber auch internationale Gäste wie die 1993 verstorbene Tschechin Maricka Klimovicova oder der Schwede Bengt Böckmann, der 2014 starb. „Wir hoffen, dass viel verkauft wird und entsprechende Spenden zusammenkommen“, sagt Hanne Korb, die in Neustadt lebende Vorsitzende der VPK.

Der Erlös geht nach Korbs Angaben komplett an das Stadtmuseum Bad Neuenahr-Ahrweiler, dessen Depot, das zur Zeit der Katastrophe beinahe den gesamten Bestand von 2800 Objekten beherbergte, geflutet wurde. Da die Türen dem Wasser nicht standhielten, riss der Fluss Gemälde, Grafiken, Skulpturen, Möbel und archäologische Funde mit sich, die danach in einer mehrtägigen Notbergungsaktion gesichert werden mussten und nun, soweit überhaupt noch möglich, restauriert werden sollen.

„Wir haben die ohnehin schon sehr günstigen Editionspreise nochmals sehr stark reduziert“, macht Hanne Korb Werbung. Die beteiligten Künstler haben alle in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten Holzschnitte, Radierungen, Lithographien oder Siebdrucke in limitierter Auflage als VPK-Jahresgaben geschaffen. Vertreten sind: Roland Albert, Dietunde Andruchowicz, Bele Bachem, Reinhard Bachtler, Archibald Bajorat, Hedi Bak, Wilhelm Beuermann, Bengt Böckmann, Artur Bozem, Hermann Clemens, Otfried Culmann, Hans Dahlem, Massimo Danielis, Mario Derra, Hermann Dietrich, Jochen Dewerth, D. Diekmann, Gerd Ditz, Lucia de Figueiredo, Anton Fried, Thomas Gosebruch, Otto Grau, Hans Günter Hausen, Rolf Christian Hausen, Volker Heinle, Veit Hoffmann, Maximilian Hutlett, Hermann Theophil Junker, Rainer Junker, Atsuko Katu, Maricka Klimovicova, Erika Klos, Anton Kokl, Werner Korb, Christian Kruck, Elfriede Kuzmany, Claus Lauscher, Guido Ludes, Claus Lüttig, Alfons Manella, Liesel Metten, Johann Georg Müller, Bruno Müller-Linow, Peter Nagel, Katja von Nagy, Heike Negenborn, Alfred Pohl, Regina Reim, Harald Reus, Achim Ribbeck, Karl Rödel, Horst Römer, Karl Rössing, Monika Rohrmus, Rudolf Scharpf, Werner vom Scheidt, Eberhard Schlotter, Peter Spiegel, Willi Spiess, Bernd Völkle, Friedrich Weschmitt und Günther Wilhelm.

Termin

Die VPK-Benefizaktion steigt am Samstag und Sonntag, 16./17. Oktober, jeweils von 14 bis 18 Uhr in der Kunsthalle der Fördergemeinschaft Herrenhof in Mußbach. Der Verkauf findet nur direkt vor Ort und gegen Barzahlung statt. Es gilt 2G.