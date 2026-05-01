Autoritär-populistische Deutungen des Hambacher Festes stellen Neustadt vor die Frage: Wie soll Demokratie und ihre Geschichte vermittelt und gelebt werden? Ein Vortragsabend mit Annalena Groppe, wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Friedensakademie Rheinland-Pfalz, und Ulrich Riehm, Freundeskreis Hambacher Fest 1832, will am Dienstag, 5. Mai, ab 18 Uhr im Casimirianum Antworten auf diese Frage geben. Veranstalter des Abends sind die Omas gegen Rechts, das Laboratorium Bildungsnetzwerk Casimirianum, die Friedensakademie und der Freundeskreis Hambacher Fest 1832.