Die Seebrücke Neustadt will mit einem Vortrag am Dienstag ab 20 Uhr im Casimirianum die Situation an Europas Außengrenzen beleuchten. Unter dem Thema „Pushbacks in der Ägäis“ werden zwei Mitglieder eines Frauenkollektivs auf Lesbos (Griechenland) über den dortigen Umgang mit Flüchtlingen berichten. Die Veranstaltung ist kostenfrei.