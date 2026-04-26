Hochaktuell und hochkomplex ist das Thema Iran: Warum dauert der Konflikt mit der islamischen Republik an? Was steckt hinter dem revolutionären Prozess im Iran? Und wie sollte sich der Westen positionieren? Einblicke und Antworten liefert der Iran- und Nahost-Experte Ali Fathollah-Nejad in einem Vortrag und Gespräch am Donnerstag, 21. Mai, ab 18.30 Uhr in der Neustadter Volkshochschule (Hindenburgstraße). Die Teilnahme ist kostenfrei. Spätestens mit der Erhöhung der Energiekosten ist der Iran-Konflikt auch im Alltag der Deutschen angekommen. Wieder einmal wird deutlich: Die Machtbalance in Iran beeinflusst die Sicherheitspolitik, Energieversorgung und gesellschaftliche Debatte in Deutschland und Europa. Wer verstehen möchte, was dem Konflikt zugrunde liegt und warum die Auseinandersetzungen mit dem Iran so langwierig sind, erhält Antworten beim Vortrag mit Fathollah-Nejad. Der Titel seines Vortrags lautet: „Iran – Wie der Westen seine Werte und Interessen verrät“. Ali Fathollah-Nejad ist ein deutsch-iranischer Politologe und Gründer und Direktor des Center for Middle East and Global Order (CMEG), einer ehrenamtlich geführten Denkfabrik. Er lehrt zudem Nahost-Politik und internationale Sicherheit an der Hertie School in Berlin.