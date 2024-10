Die Bretagne, für viele Frankreich-Fans eine Lieblingsregion, ist Schauplatz von Jean-Luc Bannalecs Krimi-Reihe um Kommissar Dupin. Nähere Einblicke in diese Landschaft und die Literatur bietet Ulrich Leist mit seinem Vortrag „Mit Kommissar Dupin die Bretagne entdecken“ am Donnerstag, 17. Oktober, ab 19 Uhr in der Stadtbücherei Neustadt. Veranstalter ist die Deutsch-Französische Gesellschaft Neustadt.

Die Zuhörer erhalten Informationen zu bretonischen Sehenswürdigkeiten wie den pittoresken Küstenort Concarneau, wohin Dupin versetzt worden war und den Leist selbst gerne besucht, die Salzgärten von Guérande, idyllische Fischerorte wie Morlaix oder die Côte du Granit Rose. In seinen mit bretonischer Musik untermalten Vortrag lässt Leist zudem Wissenswertes über Geschichte und Geografie, Biologie und Sprache einfließen. Auf seinen Reisen spürte er den Schauplätzen der 13 Bände umfassenden Krimi-Reihe von Jean-Luc Bannalec (Pseudonym von Jörg Bong) nach, deren neuester Band „Bretonische Sehnsucht“ auch in Neustadts Buchhandlungen Bestseller war und ist.

Seine Liebe zur Bretagne entdeckte Leist in seiner Heimatstadt Heidelberg, wo er Romanistik, Biologie und Geografie studierte. Er absolvierte ein Auslandssemester in Rennes und lehrte Deutsch in Brest. Am Mannheimer Bach-Gymnasium unterrichtete er bis zur Pensionierung Biologie und Französisch. Der begeisterte Fotograf und Frankreich-Kenner lebt bei Speyer.

Noch Fragen?

Vortrag „Mit Kommissar Dupin die Bretagne entdecken“ von Ulrich Leist am Donnerstag, 17. Oktober, 19 Uhr, in der Stadtbücherei. Eintritt 10 Euro, Mitglieder 8 Euro, inklusive Brezel und Getränk. Anmeldung bei Wolfgang Klein, Telefon 06321 6510.