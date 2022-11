Die Seebrücke Neustadt beklagt Menschenrechtsverletzungen an der polnischen Ostgrenze und spricht von einem Kalten Krieg der Europäischen Union gegen Wehrlose. Über die Situation dort informieren in einem Vortrag mit Diskussion die aus Neustadt stammende Dorothee Bruch und Urzula Bertin von der Organisation „Borderline Europe“ am Samstag ab 19 Uhr in St. Marien (Klausengasse 6a). Zum Hintergrund des Abends schreibt die Seebrücke in einer Mitteilung, dass die EU-Außengrenzen immer strenger geschützt würden, um Einwanderung zu unterbinden. Laut Seebrücke geraten damit viele Menschen in Gefahr, die auf der Flucht vor Kriegen sind. „Als Seebrücke Neustadt möchten wir das Bewusstsein für die Not dieser Menschen und insbesondere das völkerrechtswidrige Grenzregime von Staaten der EU und der EU selbst wach halten“, heißt es in der Mitteilung.