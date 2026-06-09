Um Wege, Herausforderungen des Familienlebens zu bewältigen, geht es in einem Impulsvortrag, zu dem der Stadtteiltreff Böbig für Donnerstag, 11. Juni, 15 bis 16.30 Uhr, einlädt. Referentin Katrin Akdeniz gibt laut Ankündigung einen Überblick über die vier Schritte und Grundannahmen der gewaltfreien Kommunikation nach Marshall B. Rosenberg. Zudem zeigt sie, wie mithilfe des von Kathy Weber entwickelten „Lila-Liebe-Konzepts“ Situationen so gemeistert werden können, dass alle Beteiligten das bekommen, was sie brauchen. Der Eintritt ist frei, wegen der begrenzten Platzanzahl wird um Anmeldung unter Telefon 06321/855 1671 oder per E-Mail an stadtteiltreff-boebig@neustadt.eu gebeten.