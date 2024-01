Mit einem Vortrag zum Tag des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus startet der Freundeskreis ehemalige Deidesheimer Synagoge am Samstag, 27. Januar, in die neue Saison. Diese falle mit Rücksicht auf die „persönlichen und finanziellen Ressourcen“ etwas weniger dicht aus als in der Vergangenheit, erklärt der Vorsitzende Georg Maybaum.

An dem Gedenktag jedoch wird der Meckenheimer Geschichtslehrer Martin Krause die Biografie eines anderen Meckenheimers nachzeichnen und so einem Opfer des Nazi-Terrors aus der Region ein Gesicht geben: Emil Lehmann (1910-1940) geriet als Jude und psychisch Erkrankter gleich doppelt ins Visier der Rassenideologen. Er war bereits Anfang der 1930er Jahre in die USA ausgewandert, dann allerdings in seine Heimat zurückgekehrt, nachdem dort die Erkrankung festgestellt worden war. Er kam ins Pfalzklinikum nach Klingenmünster und wurde im September 1940 im Zuge des Euthanasie-Programms nahe Linz vergast. Der Vortrag beginnt um 19 Uhr in der ehemaligen Synagoge in Deidesheim. Der Eintritt ist frei.

Zwei Jubiläen zu feiern

Im weiteren Jahresprogramm stehen die beiden Jubiläen „170 Jahre Synagoge“ und „30 Jahre Freundeskreis“ im Zentrum, die am 29. und 30. Juni unter anderem mit einem Konzert des Mannheimer Gitarristen Rainer Kröhn („Windflüchter“) gefeiert werden sollen. Bereits am 11. Juni wird der Pfarrer Christof Haxel-Schamuhn vom Landesmusikgymnasium in Montabaur mit seinen Schülern und Schülerinnen in der protestantischen Kirche das Projekt „Lebensmelodien“ zu jüdischen Werken aus der Zeit des Holocaust vorstellen. Ein Vortrag des Ortshistorikers Berthold Schnabel zur Geschichte der Synagoge und die alljährliche Pflegeaktion des jüdischen Friedhofs gemeinsam mit der Integrierten Gesamtschule runden das Jahresprogramm ab.