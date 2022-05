Der Burckshof in Gimmeldingen ist in dieser Woche das Thema beim nächsten „Mittwochstreff“ des Fördervereins Stadtmuseum in der Martin-Luther-Kirche. Hiltrud Funk, die Vorsitzende des Vereins, hat umfangreiches Quellenmaterial durchforstet und viele neue Erkenntnisse zur frühen Baugeschichte zusammentragen können. Die Villa im Stil des Späthistorismus wurde um 1890 vom Architekten Ludwig Levy im Auftrag des Frankfurter Weinhändlers Louis Burck inmitten der Weinberge errichtet und von ausgezeichneten Künstlern und Handwerkern ausgestattet. Viele dieser wunderbaren Details werden im Vortrag beleuchtet. Beginn: 16 Uhr. Der Eintritt ist frei, Anmeldung unter foestadtmuseumnw@web.de aber erbeten.