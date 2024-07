Bei medizinischen Themen ist es ganz zentral, dass Informationen auch an der richtigen Stelle ankommen. Das ist die Idee, die hinter einer neuen Vortragsreihe steht, die Markus Müller-Neumann, stellvertretender Vorsitzender des Freundes- und Förderkreises des Marienhaus Klinikums Hetzelstift, ins Leben gerufen hat. Gemeinsam mit Chefärzten des Krankenhauses hat er eine Vortragsreihe konzipiert. Das Programm steht für ein Jahr. Geplant ist, erläutert Müller-Neumann, dass einmal im Monat ein Hetzelstift-Experte ins GDA Wohnstift in die Haardter Straße kommt und dort über ein konkretes Thema informiert und Fragen beantwortet. Die Motivation liege für alle auf der Hand. Die über 360 Bewohner im GDA Wohnstift könnten sich direkt vor Ort über aktuelle Themen informieren. Die Ärzte des Hetzelstifts seien froh über die Plattform. „Wir bieten das Format so an, dass auch Interessierte, die nicht im GDA Wohnstift leben, zu den Vorträgen kommen können“, sagt Müller-Neumann. Die Veranstaltungen finden immer mittwochs ab 16 Uhr statt. Der Eintritt ist frei, allerdings würde sich der Förderverein über Spenden freuen. Los geht es am 21. August mit Anästhesie-Chefarzt Dierk Vagts. Sein Thema: „Chronische Schmerzen – was kann ich tun?“ „Wir sind alle gespannt, wie die neue Reihe angenommen wird“, so Müller-Neumann.