Ende Mai feiert Neustadt sein Fest der Demokratie. In dessen Rahmen soll auch wieder der Johann-Philipp-Abresch-Preis verliehen werden. Mit diesem lokalen Anerkennungspreis werden Bürgerinnen und Bürger, Initiativen sowie Organisationen aus Neustadt ausgezeichnet, die sich in besonderer Weise für gesellschaftlichen Zusammenhalt, kulturelle und politische Teilhabe oder Projekte der Demokratiebildung einsetzen, heißt es von der Stadt. Der von der Sparkasse Rhein-Haardt gestiftete Preis ist mit 2500 Euro dotiert und wird bei einem Festakt am 29. Mai auf dem Hambacher Schloss verliehen. Doch wer soll den Preis erhalten? Martin Lange, der Abteilungsleiter Demokratie- und Ehrenamtsförderung, kommunales Bildungsbüro, lädt die Bürgerinnen und Bürger ein, „geeignete Personen, Gruppen oder Projekte bis zum 15. März 2026 zu nominieren“. Nominierungen sind bis dahin möglich unter www.neustadt.eu/1832dasfest. Infos kann man auch erfragen unter der E-Mail-Adresse demokratiefest@neustadt.eu. Beim letzten Demokratiefest 2024 erhielt der Neustadter Verein für Bildung und Integration den Abresch-Preis, 2022 war es die Schubert-Schule.