Am 10. Juli startet in Rheinland-Pfalz der zweite Vorlese-Sommer, an dem sich 223 kommunale und kirchliche Bibliotheken beteiligen. Erstmals wird sich auch die Stadtbücherei an der Aktion beteiligen, die zeitgleich zum bereits etablierten Lesesommer stattfindet. Der Vorlese-Sommer ist vor allem für Kitakinder im Vorlesealter gedacht. Um an der Aktion teilzunehmen, ist eine Anmeldung in der Stadtbücherei erforderlich. Für jedes vorgelesene Buch gibt es einen Stempel in der Clubkarte. Wer fleißig mitmacht, bekommt eine Urkunde und kann an der großen Verlosung teilnehmen. Weitere Informationen gibt es bei der Stadtbücherei: Telefon 06321 855-1717.