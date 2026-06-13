In der Abo-Reihe Schauspiel gibt es wieder fünf, in der Reihe Komödie drei Stücke.

Mit einem Stück, dessen Titel erst einmal Schockwellen durch die Kulturabteilung laufen ließ, weil man ihn sich nur mit großem Unbehagen auf öffentlichen Plakaten vorstellen kann, startet im Oktober die städtische Abo-Reihe Schauspiel im Neustadter Saalbau. Bei den Komödien lockt unter anderem ein Musical-Klassiker.

„Nein, es geht hier nicht um Hitlers berühmt-berüchtigtes Machwerk“, leitet Rainer Nosbüsch, der Theaterberater der Stadt, das Programmvorstellungsgespräch mit der Presse gleich ein. Allerdings trägt George Taboris unter dem Begriff Farce geführtes Theaterstück, mit dem am 20. Oktober die neue Spielzeit 2026/27 eröffnet wird, den gleichen Titel wie die vor Hass nur so triefende Hetzschrift: „Mein Kampf“ . In dem 1987 im Akademietheater des Wiener Burgtheaters uraufgeführten Stück unternahm der Autor – 1914 in Budapest geboren und 2007 in Berlin gestorben –, der selbst jüdische Wurzeln hatte, den Versuch, den „Führer“ ähnlich weiland wie Charlie Chaplin in „Der große Diktator“ durch Lächerlichmachung zu entzaubern.

Die Handlung führt ins Jahr 1910 in ein Männerwohnheim in Wien, wo der junge A. H. – noch weit von der Macht und der Aura späterer Zeiten entfernt –, ein ziemlich bescheidenes Dasein als erfolgloser Aspirant auf ein Kunststudium fristet. Hier trifft er auf den jüdischen Buchhändler Schlomo Herzl, der sich mütterlich um den Provinzler kümmert und unter anderem zum Schöpfer der charakteristischen Barttracht und Lehrer in demagogischen Kunstgriffen avanciert. Später wird Herzl selbst zum ersten Opfer des sich allmählich ausprägenden Antisemitismus seines Schützlings. Aufgeführt wird die Groteske, die in ihrer absurden Komik, die einem gleichwohl immer wieder das Blut in den Adern gefrieren lässt, in der besten Tradition jüdischen Humors steht, vom „Theater Poetenpack“ aus Potsdam, das „Mein Kampf“ schon seit 2017 im Repertoire hat und nun erstmals im Saalbau zu Gast ist. „Mit denen wollten wir schon lange etwas machen“, sagt Nosbüsch. Die Potsdamer reisen mit sechs Bühnenakteuren plus einem Musiker an.

Ein Tanzstück mit direktem Neustadt-Bezug

Der Zielsetzung, den durch die vom Bund geförderte und gerade gestern Abend mit dem Gastspiel des „Bayerischen Junior-Balletts“ ausgelaufenen Reihe „ Neustadt moves“ entstandenen Funken weiterzutragen und auch weiterhin besondere Tanz-Erlebnisse im Saalbau zu ermöglichen, dient der zweite Schauspiel-Termin im November. Dabei erwartet die Neustadter die Begegnung mit einem Protagonisten, der zwar anderswo in der Republik Karriere machte, den man aber trotzdem irgendwie als „Sohn der Stadt“ bezeichnen könnte: mit Sebastian Weber, dem Leiter der 2017 von ihm selbst gegründeten „Sebastian Weber Dance Company“ in Leipzig, der mit „Ella“ ein Tanzstück zum Leben seiner 2015 im seligen Alter von 100 Jahren verstorbenen Neustadter Großmutter geschaffen hat. Ausgangspunkt sind mehrere Bänder, die diese Ella Weber, eine einfache Arbeiterin, die in der Nähe des Casimirianums lebte, noch kurz vor ihrem Tod besprochen hat. Diese (durchaus dialektal gefärbten) Aufnahmen verbinden sich in dem Stück, das erst im März beim Kurt-Weill-Fest in Dessau Premiere hatte, mit Tanz, Sprache und Perkussion zum Gesamtkunstwerk.

Sebastian Weber, der bei der Produktion selbst an der Seite von drei Kolleginnen auf der Bühne mitwirkt, wäre – so Rainer Nosbüsch – gerne Ballett-Tänzer geworden, was sich bei einer Körpergröße von 2 Metern aber schwierig gestaltete. So verlegte er sich stattdessen auf den Steptanz, der auch den Schwerpunkt seiner Company bildet. Deren Gastspiel bringe für die Neustadter Theaterreihe, deren Budget schon seit vielen Jahren nicht mehr erhöht wurde, zudem den Vorteil mit sich, dass das Honorar komplett über Fördertöpfe des Bundes und des Landes Sachsen abgedeckt sei, so der Theater-Berater.

Ein legendäres Theater begibt sich auf Tournee

Im neuen Jahr schließen zwei Original-Stücke an, mit denen die Neustadter Kulturabteilung nicht zuletzt besonders Schüler(innen) anzusprechen hofft, denn beide tauchen auch immer mal wieder bei Abitur-Prüfungen auf. Dafür, dass auch die Älteren sich willig einfinden, dürfte der Promi-Faktor sorgen: Bei „Herr Teufel Faust“ schlüpft Dominique Horwitz, der ohne Zweifel zu den besten Schauspielern Deutschlands zählt, einfach mal eben allein in alle Rollen aus Goethes „Faust I“ (und ein bisschen auch „Faust II“). Bei „Die Physiker“ von Friedrich Dürrenmatt reist das legendäre „Theater an der Ruhr“ an die Weinstraße an.

Horwitz muss man in Neustadt eigentlich nicht mehr vorstellen: Er lieferte im Saalbau schon zweimal – 2014 mit „Rot“ über den Maler Mark Rothko und 2024 mit Strindbergs „Fräulein Julie“ – beste Performance ab. „Herr Teufel Faust“ knüpft hier offenbar nahtlos an, denn die Inszenierung als Einpersonenstück, die den Stoff behutsam auf die Verhältnisse der Gegenwart überträgt, erhielt 2025 den Preis der „Inthega“, der Interessengemeinschaft der Städte mit Theatergastspielen.

Saisonabschluss mit „Der große Gatsby“

Erwähnt man irgendwo in einem bildungsbürgerlichen Gespräch das „Theater an der Ruhr“ oder den Namen von dessen Gründer Roberto Ciulli, ist anerkennendes Schnalzen die Standard-Reaktion. Auch die äußerst theateraffine Neustadter Kulturabteilungsleiterin Heike Hinkelmann bekennt: „Ciulli war der Gott für mich.“ Als „Die Physiker“ 2016 in Mühlheim an der Ruhr ihre Premiere hatten, war der heute stolze 92 Jahre alte Italiener dort sogar noch künstlerischer Leiter. Regie führte bei dem modernen Klassiker über die Hybris der Wissenschaft allerdings Jo Fabian. Wie Rainer Nosbüsch berichtet, wagt sich die legendäre Bühne mit diesem Stück nach vielen Gastspielen im Ausland und diversen Einladungen zu Schaufenster-Festivals wie dem Berliner Theatertreffen erstmals auf das Feld des innerdeutschen Tourneetheaters.

Um große Literatur geht es schließlich auch im Mai 2027 beim letzten Stück der Schauspiel-Saison 26/27: Das Pfalztheater aus Kaiserslautern reist dann mit einer Bühnenadaption des Jahrhundertromans „Der große Gatsby“ des Amerikaners F. Scott Fitzgerald an, der in die wilde Zeit der 1920er Jahre und dessen New Yorker Jetset-Leben führt. Das Stück feiert erst am 10. Oktober in der Westpfalz-Metropole unter der Regie von Yvonne Kespohl Premiere. Über Details der Inszenierung lässt sich daher momentan noch nicht viel sagen.

Komödien-Reihe startet mit „Es ist nur eine Phase, Hase“

Zwei Roman-Adaptionen, die auch verfilmt wurden (genau wie sogar zweimal „Der große Gatsby“) gibt es auch in der Abo-Reihe Komödie: zum Saisonstart im Advent „ Es ist nur eine Phase, Hase“ über einen hyperaktiven Frührentner, der es noch mal wissen will, und zum Abschluss im März „Eingeschlossene Gesellschaft“ über einen verzweifelten Vater, der im Lehrerzimmer mit Pistole in der Hand den einzigen fehlenden Punkt, der seinen Sohn vom Abitur trennt, erzwingen will. Im Film „Es ist nur eine Phase, Hase“ nach dem Roman von Maxim Leo und Jochen-Martin Gutsch spielte 2021 Christoph Maria Herbst den alterspubertierenden Unruheständler, in der Inszenierung der „Komödie am Kurfürstendamm“, die in Neustadt zu sehen ist, übernimmt ein anderer Film- und Fernseh-Promi diese Rolle: Götz Otto, der 1997 mit der Rolle des Bösewichts Richard Stamper im James-Bond-Film „Der Morgen stirbt nie“ an der Seite Pierce Brosnans seinen internationalen Durchbruch hatte. „Eingeschlossene Gesellschaft“, eine Bühnenfassung des gleichnamigen Romans von Jan Weiler, 2022 von Sönke Wortmann verfilmt, ist ein Gastspiel des Theaters Theaterlust aus Oberbayern, die erstmals für Neustadt gebucht sind.

Zwischen diesen beiden Terminen gibt es noch Musiktheater, dargeboten von der Kammeroper Köln: Zu erleben ist das Musical „My Fair Lady“ , unsterblich geworden durch die Verfilmung aus dem Jahr 1964 mit Audrey Hepburn in der Rolle des Blumenmädchens Eliza Doolittle, das wegen einer Wette von einem hochnäsigen Phonetik-Professor zu einer feine Londoner Dame hochdomestiziert wird. Diese pädagogische Adaption des antiken Pygmalion-Mythos nach einem Theaterstück von George Bernard Shaw kann man heute naturgemäß nur noch dann goutieren, wenn man alle Überlegungen zum traditionellen Machtverhältnis zwischen den Geschlechtern für einen Abend hintanstellt. Song-Klassiker wie „Es grünt so grün!“ oder „Ich hätt’ getanzt heut’ Nacht“ sollten es aber wert sein.

Nicht in einer der Abo-Reihen läuft das traditionelle adventliche Kindertheater: Da ist diesmal am Dienstag, 15. Dezember, in zwei Schul- und Kita-Vorstellungen um 9 und 11 Uhr „Pippi Langstrumpf “ zu sehen, dargeboten von der „Opernwerkstatt am Rhein“ aus Hürth.

Noch Fragen?

Alle Termine finden im Saalbau in Neustadt statt und beginnen (sofern nicht anders angegeben) um 19.30 Uhr. Einführungen gibt es bei vier der fünf Abende der Abo-Reihe Schauspiel jeweils um 18.45 Uhr im Beethoven-Saal. Nur beim Tanzstück „Ella“ wählte man stattdessen die Variante mit einem Publikumsgespräch im Anschluss. Die Zeichnungsphase für den Abo-Verkauf läuft noch bis 31. Juli unter 06321/8551404, kultur@neustadt.eu oder über das Online-Formular auf www.neustadt.eu/Abo-Infos. Einzelkarten (sowie die Kulturkarten 4/6/8, die ein Switchen zwischen den Angeboten ermöglichen) sind ab 1. Juli zu haben unter www.ticket-regional.de, 0651 9790777 und bei allen Ticket-Regional-Vorverkaufsstellen (in Neustadt etwa die Buchhandlung Quodlibet oder die Tourist-Info). Bericht zur Konzert-Saison folgt.



Die Termine

Schauspiel-Reihe 2026/27

Dienstag, 20. Oktober: George Tabori: „Mein Kampf“, Theater Poetenpack (Potsdam)

Dienstag, 17. November: „Ella“, biografischer (Step-)Tanz über das Leben einer Neustadterin, Sebastian Weber Dance Company (Leipzig)

Dienstag, 6. Februar 2027: „Herr Teufel Faust“ mit Dominique Horwitz, Konzertdirektion Landgraf (Titisee-Neustadt)

Dienstag, 13. April: Friedrich Dürrenmatt: „Die Physiker“, Theater an der Ruhr (Mühlheim an der Ruhr)

Dienstag, 13. Mai: „Der große Gatsby“ nach dem Roman von Francis Scott Fitzgerald, Pfalztheater Kaiserslautern

Reihe Komödie

Dienstag, 1. Dezember: „Es ist nur eine Phase, Hase“ nach dem Roman von Maxim Leo und Jochen Gutsch, Komödie am Kurfürstendamm (Berlin)

Donnerstag, 14. Januar 2027: Alan J. Lerner/Frederick Loewe: „My Fair Lady“, Musical, Kammeroper Köln

Dienstag, 9. März: „Eingeschlossene Gesellschaft“ nach dem Roman von Jan Weiler, Theaterlust Productions (Haag in Oberbayern)