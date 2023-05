Die Neustadter Polizei ermittelt derzeit wegen eines Vorfalls in einem Baumarkt in der Chemnitzer Straße. Dort war ein 55-jähriger Neustadter am Freitag gegen 16.30 Uhr einkaufen. Während des Einkaufs sei er von einem Schäferhund in den Oberschenkel gebissen worden. Der Hundehalter sei ein etwa 60 Jahre alter Mann mit schwarzen Haaren gewesen, der in Begleitung einer Frau war. Da nach dem Vorfall keine Personalien ausgetauscht wurden, hofft die Polizei nun auf Hinweise von Zeugen unter Telefon 06321 8540.