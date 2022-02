Zwei verletzte Menschen und drei beschädigte Autos sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Samstagmittag in der Branchweilerhofstraße. Der Polizei zufolge wollte ein 77-jähriger Neustadter aus der Breslauer Straße nach links in die Branchweilerhofstraße einbiegen. Dabei habe er einen vorfahrtsberechtigten 19-jährigen Motorradfahrer übersehen. Die Fahrzeuge stießen zusammen, das Krad wurde danach noch gegen einen geparkten Pkw geschleudert. Der junge Fahrer musste im Krankenhaus behandelt werden. Dort wurde auch der Senior wegen eines Schocks behandelt. Den Sachschaden beziffert die Polizei mit rund 15.000 Euro.