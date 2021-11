Einen Mopedfahrer übersehen und die Vorfahrt missachtet hat am Montag um 7.50 Uhr die Fahrerin eines Honda, als sie von der Weinstraße nach links in Richtung Wachenheim auf die L516 einbiegen wollte. Der 16-jährige Mopedfahrer stürzte nach der Kollision mit dem Auto und verletzte sich leicht. Ein Rettungswagen brachte ihn vorsorglich in ein Krankenhaus. Den Gesamtschaden schätzt die Polizei auf 4.500 Euro. Die Unfallverursacherin muss sich wegen fahrlässiger Körperverletzung verantworten.