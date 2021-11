Eine 56 Jahre alte Fahrradfahrerin ist am Freitag bei einem Unfall in Königsbach verletzt worden. Laut Polizei übersah ein 60-jähriger Autofahrer gegen 10.30 Uhr an der Kreuzung Neubergstraße/Herzogstraße die von rechts kommende Radfahrerin, die Vorfahrt gehabt hätte. Durch den Zusammenstoß stürzte die Frau und klagte danach über Schmerzen auf der kompletten linken Körperhälfte. Außerdem erlitt sie eine Platzwunde an der Oberlippe. Laut Polizei kommt auf den Autofahrer nun eine Strafanzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung zu.