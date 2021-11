Bei einem Zusammenprall zweier Fahrzeuge kam es am Freitag, 12.14 Uhr, an der Einmündung der Landesstraße 527 in die Bundesstraße 271. Eine 61-jährige Autofahrerin fuhr auf der L527 aus Richtung Niederkirchen in Richtung Deidesheim. An der Einmündung zur B271 stieß sie mit dem Wagen einer 57-jährigen Fahrerin zusammen, die laut Polizei ungebremst und ohne die Vorfahrt zu achten von der B271 auf die L527 einfuhr. Der Wagen der Unfallverursacherin schleuderte durch den Aufprall gegen die Leitplanke. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Verletzt wurde niemand. Den Gesamtschaden schätzt die Polizei auf etwa 10.000 Euro.