Ein Leichtverletzter und ein Sachschaden in Höhe von rund 7000 Euro: Das ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Montag, 17.30 Uhr, in der Wahlshöhlstraße. Der 31-jährige Fahrer eines Traktors missachtete laut Polizei die Vorfahrt eines von rechts kommenden BMW. Der Traktorfahrer und sein Mitfahrer verletzten sich leicht, der BMW musste abgeschleppt werden.