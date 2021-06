Eine leichte Verletzung und rund 30.000 Euro Schaden: Das ist die Bilanz eines Unfalls am Freitag gegen 13.30 Uhr an der Kreuzung Bahnhofstraße/Entensee. Ein 71-jähriger Fahrer missachtete die Vorfahrt einer von rechts kommenden 40-jährigen Autofahrerin, so dass es zu einem heftigen Zusammenstoß kam. Ein 13-jähriges Mädchen, das als Mitfahrerin im Auto der 40-Jährigen saß, wurde leicht verletzt und zur vorsorglichen Untersuchung in ein Krankenhaus verbracht. Den Sachschaden beziffert die Polizei mit rund 30.000 Euro. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.