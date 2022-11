Ein Sachschaden in Höhe von über 10.000 Euro ist am Freitagmorgen bei einem Verkehrsunfall auf der A65 an der Anschlussstelle Haßloch in Fahrtrichtung Norden entstanden. Das teilt die Polizei mit. Ein 38 Jahre alter Autofahrer übersah beim Auffahren auf die Autobahn die Vorfahrt eines Lastwagens. Die beiden Fahrzeuge kollidierten und wurden erheblich beschädigt. Während der Unfallaufnahme kam es zu kurzfristigen Verkehrsbehinderungen.