Eine nicht alltägliche Ursache hatte am Samstag ein Fahrradunfall: Am Drahtesel eines 54-Jährigen hatte sich das Vorderrad selbstständig gemacht. Nach Angaben der Polizei hatte der Radfahrer gegen 13.30 Uhr an der roten Ampel an der Kreuzung Rotkreuzstraße/Sägmühlweg angehalten. Als er wieder anfahren wollte, löste sich das Vorderrad aus der Gabel. Dadurch stürzte der Radfahrer und verletzte sich. Mit dem Rettungswagen wurde er ins Krankenhaus, konnte aber noch am selben Tag entlassen werden.