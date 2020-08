Das Weingut Bergdolt Klostergut St. Lamprecht in Duttweiler hat beim Wettbewerb um den Deutschen Sektpreis mit dem 2015er Chardonnay Blanc de Blanc brut nature den ersten und mit dem 2014er Fluxus brut nature den dritten Platz in der Kategorie Prestige Burgunder Sekt mit mindestens 36 Monaten Hefelager belegt. Mit dem 2016er Riesling brut kam das Weingut Reinhardt in Niederkirchen auf den zweiten Platz in der Kategorie Riesling Sekt. Bei den Rosésekten landete der Margrit Rosé vom Weingut Bassermann-Jordan in Deidesheim auf dem dritten Platz.