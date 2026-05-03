Die Neustadter Kindertagesstätte Stadtwerke kann sich jetzt „Max-Schrubbel-Kita“ nennen. Das hat die Stadt mitgeteilt. Die Anerkennung gibt es für vorbildliche Zahnpflege von der Landesarbeitsgemeinschaft Jugendzahnpflege Rheinland-Pfalz (LAGZ) für Einrichtungen, die sich besonders für die Zahngesundheit ihrer kleinen Schützlinge einsetzen. „Max Schrubbel“ ist das Maskotchen der Aktion.

Was sind gesunde und ungesunde Lebensmittel für Zähne? Warum und wie oft müssen wir Zähne putzen? Was macht ein Zahnarzt? Unter anderem mit diesen Fragen beschäftigen sich die Kinder der Kita Stadtwerke. Unterstützt wird die Einrichtung in den jährlichen Projektwochen von Heike Streit, der Geschäftsstellenleiterin der Arbeitsgemeinschaft Zahnpflege (AGZ) Mittelhaardt. Mindestens drei von fünf Themen müssen Kitas bearbeiten, um die Auszeichnung zu bekommen, darunter auch eine ganz grundlegende: Die Kinder müssen sich täglich die Zähne putzen. Alle Themen würden in kindgerechter Art und Weise durch Lieder, Bastelarbeiten, Spiele und Arbeitsblätter begleitet, erläutert die Stadt in ihrer Mitteilung.

„Wir sind stolz darauf, dass unsere Bemühungen um gesunde Zähne von Anfang an anerkannt wurden“, wird Kita-Leiterin Elena Jombik zitiert. „Diese Auszeichnung ist ein Ansporn für uns, weiterhin das Beste für unsere Kinder zu geben.“ Dabei unterstützt wird die Kita durch ihre Patenzahnärztin Eva Berger.