Wenn am Freitag, 21. Juli, die 120 Radler der Vor-Tour-der-Hoffnung Station bei der SG Mußbach machen, kann Neustadt vermutlich stolz auf sich sein. Denn schon jetzt haben viele Institutionen viel unternommen, um Spenden für krebskranke und hilfsbedürftige Kinder in Rheinland-Pfalz zu bekommen. Zu den jüngsten Aktionen zählt ein Spendenlauf, bei dem 300 Kinder der Mußbacher Schulen und Kitas Runden beim TV Mußbach drehten. Dabei kamen fast 3000 Euro zusammen, obwohl ein Betrag noch aussteht. Unabhängig davon gesammelte Pauschalspenden dazugerechnet, ist Mußbach aktuell bei fast 6000 Euro. Die Kita Hetzelstift erzielte aus einer Verkaufsaktion von Kuchen bis Popcorn 820 Euro, die Kita Lachen-Speyerdorf pflanzte „Blumen der Hoffnung“, deren Verkauf 176 Euro erbrachte. Bei der Spendenübergabe aus Neustadt an die Vor-Tour am 21. Juli gibt es laut Stadt auch ein Unterhaltungsprogramm. Dazu zähle ein Fallschirmabsprung der Kunstturnlegende Eberhard Gienger. Wer noch spenden will: Stadtkasse Neustadt, Verwendungszweck „Tour der Hoffnung“, IBAN DE58 5465 1240 0000 0015 03.