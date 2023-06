Vom 21. bis 23. Juli kommt die Benefiz-Radtour Vor-Tour der Hoffnung in die Region und wird auch Station in Mußbach machen. Die Stadt Neustadt unterstützt die Aktion und ruft die Bürger zur Teilnahme an Spendenaktionen auf. Den Auftakt hat dabei die Kita Pulverturmstraße gemacht, und in der Stadtratssitzung vergangene Woche ging eine Spendendose durch die Reihen. Die Kita Pulverturmstraße hat laut Stadt für die Benefiz-Radtour Kuchen und internationale Spezialitäten verkauft und wird den Erlös von 600 Euro komplett zugunsten hilfsbedürftiger und krebskranker Kinder spenden. Laut Stadtverwaltung sind noch weitere Aktionen geplant. Die Kita Landwehrstraße hat Waffeln im Globus verkauft. Die Internationale Schule veranstaltet am Freitag eine Kunstausstellung mit Verkauf und will 20 Prozent des Erlöses an die Vor-Tour spenden. Außerdem findet am 7. Juli in Mußbach ein Spendenlauf von Grundschule, Hort und beiden Kitas statt. Der Startschuss fällt um 9 Uhr. Auch Ortsvorsteher Dirk Herber will mitlaufen und wie die Kinder pro gelaufene Runde Spenden sammeln.