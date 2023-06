Die Regenbogenflagge zu hissen, stellt eine Meinungsäußerung dar.

Die Regenbogenflagge ist keine offizielle Flagge wie die Europa- oder Deutschlandfahne. Nicht zuletzt gibt es sie in unterschiedlichen Varianten. Es ist richtig, dass vor Verwaltungen nicht jede x-beliebige Flagge gehisst werden darf. Denn sie stellen Meinungsäußerungen dar, die vor Rathäusern nichts zu suchen haben. Besonders wenn sie für Ansichten stehen, die nicht unumstritten sind. So stoßen Forderungen der LGBTQ-Bewegung in Teilen der feministischen Bewegung auf Widerstand.