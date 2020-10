Noch am Tag seiner Gerichtsverhandlung hat ein 20-Jähriger ein weiteres Delikt begangen. Der junge Mann sollte sich am Donnerstagvormittag vor dem Amtsgericht Neustadt wegen Körperverletzung und Diebstahl verantworten. Da der Beschuldigte trotz einer Vorladung nicht zum Termin erschienen war, wurde die Polizei gebeten, ihn vorzuführen. Bei der Festnahme stellten die Beamten fest, dass er 1,2 Gramm Marihuana in seiner Hosentasche hat. Nun muss er auch wegen des Besitzes von Betäubungsmitteln vor Gericht erscheinen.