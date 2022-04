Ein 17-jähriger Neustadter ist am Samstagabend wurde ein vor seiner Wohnung in der Gabelsberger Straße niedergeschlagen worden. Der Polizei gegenüber gab er an, dass er beim Verlassen der Wohnung gegen 21 Uhr von zwei bislang unbekannten Tätern abgepasst wurde. Diese hätten ihn ohne Vorwarnung mit Faustschlägen und einem sogenannten Schlagring zu Boden gebracht. Er sei getreten und erneut geschlagen worden. Nachdem die Täter von ihm abgelassen hätten, seien die beiden in Richtung Innenstadt geflüchtet. Unbeteiligte Zeugen gaben an, dass einer der Täter eine auffällig gelbe Jacke trug. Der 17-Jährige zog sich mehrere Schwellungen zu und kam ins Krankenhaus. Wer Hinweise zur Tat oder den Tätern geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei Neustadt unter Telefon 06321 8540 zu melden.