In Deidesheim laufen die Feierlichkeiten rund um die historische Geißbock-Versteigerung schon auf Hochtouren. Am Sonntag wurde eine fulminante Premiere gefeiert.

Bei der Wahl der Pfälzischen Weinkönigin im Herbst 2025 wurde die Idee geboren, jetzt ist sie umgesetzt worden. Am Abend, als Anna Antonia Cölsch aus Deidesheim im Saalbau gekrönt wurde, hatten Nazmiye Uzun, Geschäftsführerin des Weinguts Geheimer Rat Dr. von Bassermann-Jordan, und Markus Wahl, legendärer Versteigerer des Geißbocks, die Idee für eine Weinauktion. Es sollte ein Zeichen für das große Engagement der Deidesheimer Kerwebuwe für die ehemalige Deidesheimer Weinprinzessin Cölsch sein, die ihren Weg zum Weinbau im Weingut Bassermann-Jordan fand.

Überlegt, gesagt, getan: Am Sonntagabend gab es nun erstmals im Rahmen der Feierlichkeiten zu Pfingsten rund um die Versteigerung des Geißbocks die Versteigerung einer Flasche 1972er Forster Kirchenstück Riesling aus der Schatzkammer des Weinguts Bassermann-Jordan: in einem fast 15-minütigen Bieterverfahren im vollbesetzten Hof des Weinguts sowie der Anwesenheit der Kerwebuwe in historischen Gewändern.

Ausgelassene Stimmung

440 Euro ließ Christian Hohl sich diese edle Flasche kosten. „Ich finde die Idee großartig. Ich wollte diese Flasche um jeden Preis haben, gerade auch, weil es für einen guten Zweck ist“, erzählte der 61 Jahre alte Kölner. Auf Rat von Freunden sei er mit seiner Frau erstmals in Deidesheim und von dem geselligen Leben angetan. Er sei derart begeistert, betonte der Fan edler Weine, dass dies auch sicher nicht sein letzter Besuch in der pfälzischen Weinbaugemeinde war.

Ein Muss an den Festtagen zu Pfingsten: historische Gewänder. Foto: Jochen Willner

Bei den sommerlichen Temperaturen herrschte besonders am Marktplatz bei der Außenbewirtschaftung des Deidesheimer Hofs, der Weinbar 1911, des OW-Genusses neben den Weingütern Mehling, Kimich, Buhl und Andres sowie im Schlosspark, wo Steffi Kern mit ihrem Team und die Winzer der „Winechanges“ ihre Tropfen und Speisen anboten, ausgelassene Stimmung.

„Weinkistl“ eröffnet

Außerdem hat die Stadtspitze mit Bürgermeister Dieter Dörr gemeinsam mit Philipp Fürst, dem Vorstandsvorsitzenden des Winzervereins, am Pfingstsonntag auch offiziell das „Weinkistl“ eröffnet. „Wir sind stolz auf diesen schönen Platz, es soll ein Ort der Begegnung sein, wo man auch ein gutes Glas Wein genießen kann“, sagte Fürst und hob das Engagement für die Vereine hervor, die von Mai bis Oktober an den Wochenenden die Bewirtschaftung übernehmen. „Deidesheim steht für Tradition, und zur Tradition gehört auch der Weinprobierstand“, so Dörr. Es sei ein Ort, an dem Einheimische und Besucher Deidesheims bei einer guten Schorle zusammenfinden sollen. Als Zeichen der Verbundenheit überreichte der Bürgermeister Fürst eine Deidesheim-Fahne.

Kindergarten-Kinder hatten einen Geißbock gebastelt. Auch er wurde versteigert. Foto: Jochen Willner

Schon zum Auftakt der fünftägigen Feierlichkeiten zu Pfingsten sorgte eine im Vorjahr von der Kolpingkapelle aus der Taufe gehobene Aktion für einen Paukenschlag: Ein vom katholischen Kindergarten St. Hildegard gebastelter Geißbock wurde „meistbietend“ versteigert. Hier zeigte – wie im Vorjahr – die Geschäftsführerin des Weingute Geheimer Rat Dr. von Bassermann-Jordan ein großes Herz für die Kindertagesstätte und bot lange mit und lieferte sich noch ein Dreier-Duell mit den Top-Köchen Stefan Happich („Kirchenstübl“) und Christian Maier („Leopold“), ehe Versteigerer Markus Wahl nach fast 30 Minuten schweißgebadet den Hammer sprechen ließ. 1400 Euro waren zu diesem Zeitpunkt in den Hüten, die die Kindergartenkinder den Bietenden reichten. 400 Euro mehr als im letzten Jahr. Damit bewiesen die Anwesenden, dass ihnen die baldige Renovierung der Außenanlage der Kindertagesstätte eine Herzensangelegenheit ist.

Am Dienstag folgt der Höhepunkt mit der 623. Versteigerung des Tributbockes, den eine Delegation aus Lambrecht um 10 Uhr entsprechend den Statuten dem hohen Stadtgericht übergeben muss. Das bunte Programm beginnt um 15 Uhr mit einem Konzert am historischen Rathaus, um 17.45 Uhr geht es dann mit der Versteigerung los.