Die Stadt Neustadt treibt die Vorbereitungen für den Abriss der früheren Hertie-Filiale voran. Bei einem Rundgang zeigen Mitarbeiter der Verwaltung den Zustand des Gebäudes.

Bevor es auf das Hertie-Gelände geht, verteilt Maximilian Wienecke, der Leiter des städtischen Gebäudemanagements, Schutzhelme. Und er mahnt, auf Löcher und Öffnungen zu achten, damit man nicht ein Stockwerk tiefer stützt. Dann öffnet Nina Heeskens, die Abteilungsleiterin Bauprojekte und Brandschutz, den Bauzaun. Mit dem früheren Kaufhaus verbinden die Neustadter viele Erinnerungen. Das Erdgeschoss wurde ebenso wie der erste Stock und der Keller gewerblich genutzt, darüber gab es noch zwei Parkdecks. Die Erinnerungen werden allerdings bei vielen mittlerweile davon überlagert, dass die Sanierung nur langsam vorankam und durch die Insolvenz der früheren Besitzerin, der Devello AG, Anfang 2024 abgebrochen wurde. Manche sprechen von einem Schandfleck im Stadtbild. Seit Herbst ist die Stadt Eigentümerin, der Kaufpreis lag städtischen Angaben zufolge bei 4,033 Millionen Euro. Nach einem Beschluss des Stadtrates soll das Gebäude abgerissen werden, allerdings nur die vier oberirdischen Ebenen. Der Keller wird zunächst nicht angerührt. Darüber entsteht als Zwischenlösung ein Parkplatz, der bleibt, bis ein langfristiges Nutzungskonzept erarbeitet wurde.

Wie hier im Erdgeschoss stützen viele Bauspieße das Gebäude. Foto: Stefan Fischer Netzförmig drückt sich die Betonstahlmatte durch die alte Decke. Foto: Stefan Fischer Eine geöffnete Stelle gibt den Blick auf die Betonstahlmatte frei. Foto: Stefan Fischer So sieht die Decke nach abgeschlossener Betonsanierung aus. Hier eine Stelle im Keller. Foto: Stefan Fischer Direkt daneben: eine Stelle, die nur sandgestrahlt wurde. Foto: Stefan Fischer Im Keller ist die Sanierung am weitesten gekommen. Foto: Stefan Fischer Auch hier stützen Spieße die Konstruktion. Foto: Stefan Fischer Der Keller hat die größte Fläche aller fünf Ebenen und reicht sogar unter Nachbargebäude. Foto: Stefan Fischer Durch diese Öffnung fuhren einst die Rolltreppen. Foto: Stefan Fischer Bauschutt und anderer Müll stapelt sich in der früheren Warenannahme. Foto: Stefan Fischer Die Zufahrt zur Warenannahme von außen. Foto: Stefan Fischer Eine Leiter führt noch tiefer, ins Wasser. Von hier hätte früher wohl die Sprinkleranlage ihr Wasser gezogen. Foto: Stefan Fischer Blick ins erste Obergeschoss. Foto: Stefan Fischer Das frühere Parkdeck: die Decke ist hier deutlich niedriger als in den Geschossen darunter. Foto: Stefan Fischer 300 bis 400 Baustützen sind im kompletten Gebäude aufgestellt worden. Foto: Stefan Fischer Das Freiluftparkdeck mit dem Überbau des früheren Aufzugs. Eine Bank steht noch, auf der die Arbeiter mutmaßlich Mittagspause gemacht haben. Foto: Stefan Fischer Nur in diesen Gebäudefugen wurden noch Schadstoffe gefunden. Foto: Stefan Fischer In diesem Bau war Haustechnik, darunter die Lüftungsanlage, untergebracht. Foto: Stefan Fischer Drinnen ist von der Technik nichts mehr zu sehen. Foto: Stefan Fischer Eine Leiter führt zum höchsten Punkt von Hertie. Foto: Stefan Fischer Von hier oben hat man eine tolle Aussicht auf Neustadt. Foto: Stefan Fischer Foto: Stefan Fischer „Jesus liebt dich!“: Schriftzug auf dem Überbau des einstigen Aufzugs. Foto: Stefan Fischer Das Treppenhaus. Foto: Stefan Fischer Der Plan des künftigen Parkplatzes. Die pinkfarbenen Stellen markieren Öffnungen in der Kellerdecke, die gesichert und abgedeckt werden, Autos werden dort aber nicht parken dürfen. Foto: Stefan Fischer Foto 1 von 25

Beim Betreten des Erdgeschosses fallen sofort unzählige Metallstützen ins Auge. Auch auf den anderen Stockwerken – mit Ausnahme des ehemaligen Freiluftparkdecks – prägen diese Bauspieße das Bild. Wienecke erklärt, dass die Stützen notwendig seien, weil die von Devello begonnene Betonsanierung sich auf die Statik des Gebäudes auswirke. Die Bauspieße seien übrigens Teil des Kaufpreises gewesen, gehörten nun also der Stadt. Insgesamt sind es laut Wienecke 300 bis 400.

Überhaupt die Betonsanierung, sie war der Knackpunkt bei den Arbeiten an der Immobilie. Wienecke zeigt an die Decke. An manchen Stellen sieht man ein Gitternetz, das sich dort abzeichnet. Hier drücken sich die Betonstahlmatten, die der Verstärkung der Decken dienen, durch. Das zeige, dass die Betonabdeckung zu gering gewesen sei, sagte Wienecke. „Das ist typisch für Bauten der 70er. Heeskens ergänzt: „Das ist normal, damals hat man so gebaut.“ Beide betonen, dass es sich nicht um Baupfusch handele. Man habe seinerzeit einfach keine Erfahrung damit gehabt, wie stark die Abdeckung sein muss, damit der Stahl nicht so schnell korrodiert.

Stadt: Betonsanierung nur zu 50 Prozent fertig

Nach Schätzung der Stadt ist die Betonsanierung, in die Devello Millionen gepumpt hat, gerade einmal zu etwa 50 Prozent abgeschlossen. Auch daran sei der Vorbesitzer gescheitert, meint Wienecke, „einfach weil kein Ende in Sicht war“. Sie doch noch abzuschließen, wäre „ein Millionengrab“, sagt der Chef des Gebäudemanagements. Diese Äußerung kann als Reaktion auf Wortmeldungen verstanden werden, die zuletzt den Erhalt des Gebäudes forderten. Wie berichtet, haben drei Neustadter Architekten einen Vorschlag für die künftige Nutzung vorgelegt. Allerdings will die Stadtspitze sich darauf nicht einlassen. Der Insolvenzverwalter habe das Objekt weltweit ausgeschrieben, ohne dass sich ein Investor mit belastbarem Konzept gefunden habe, hieß es zuletzt.

Wienecke und Heeskens führen in den Keller. Sie wollen zeigen, wie eine abgeschlossene Betonsanierung aussieht. Sie deuten auf eine dicke Betonschicht an der Decke. Hier im Untergeschoss seien alle Stadien der Sanierung zu finden, sagt Heeskens und weist auf die entsprechenden Stellen: Zu sehen sind fertige Decken, Decken, die sandgestrahlt sind, bei denen aber die Betonabdeckung fehlt und Decken mit freiliegenden Betonstahlmatten.

Gleichwohl ist die Betonsanierung im Keller am weitesten vorangeschritten, was für die Stadt ganz praktisch ist, sollte diese Fläche in einem künftigen Nutzungskonzept eine Rolle spielen. Dass der Keller vorerst nicht zurückgebaut wird, hat noch einen weiteren Grund: Die beiden Verwaltungsmitarbeiter gehen ein paar Schritte in einen Bereich, in dem nach ihrer Erinnerung früher eine Diskothek zum Tanzen einlud. Durch einen Spalt in der Decke ist der Himmel zu sehen. Ein Stück weiter beginnt oberirdisch die Turmstraße. Der Keller breitet sich nicht nur unter der Straße aus, sondern auch unter den Gebäuden daneben. Das macht die Sache kompliziert.

Der ehemalige Lebensmittelverkauf belegte hier eine Verkaufsfläche von rund 4000 Quadratmetern, hinzu kamen Nebenflächen, etwa für Kühlräume, Technik und Lager. Erdgeschoss und erster Stock umfassten zusammen 4600 Quadratmeter Verkaufsfläche sowie eine Vielzahl an Nebenflächen, die Parkdecks kamen zusammen auf 6900 Quadratmeter.

Abdeckungen für Parkplatz

Auf der anderen Seite des Kellers findet sich die ehemalige Warenannahme. Hier türmen sich Bauschutt und Sperrmüll, der von irgendwelchen Leuten einfach über den Bauzaun geworfen worden sei, sagt Wienecke. „Wir wissen gar nicht, was da alles so genau liegt.“ Zu erkennen sind jedenfalls Säcke mit Dämmmaterial. Das alles muss vor dem Abriss ausgeräumt, sortiert und fachgerecht entsorgt werden.

Vom Kellergeschoss führt eine Leiter sogar noch weiter nach unten, der Blick fällt auf eine schwarzes Loch. Es empfiehlt sich nicht, die Leiter hinabzusteigen, man würde nasse Füße bekommen. Wienecke sagt, das Schwarze sei Wasser. Er geht davon aus, dass von dort unten die Sprinkleranlage im Notfall befüllt worden wäre.

In der Mitte der Kellerdecke klafft eine große Öffnung. Hier beförderten einst die Rolltreppen die Besucher des Kaufhauses von Stockwerk zu Stockwerk. Wenn der Parkplatz gebaut wird, wird diese Öffnung zwar abgedeckt und gesichert, Autos werden darauf aber nicht parken dürfen. Es wäre einfach zu teuer, die Kellerdecke an dieser Stelle zu schließen, sagt Wienecke, zumal der Parkplatz ja nur eine Zwischenlösung sein soll.

Vom Keller geht es in die oberen Stockwerke, freilich über die Treppe. Die Rolltreppen gibt es schon lange nicht mehr. Auch die sonstige Haustechnik wurde abgebaut, der Bau ist komplett entkernt. An einigen Wänden sind Graffiti zu sehen. So mancher Besucher hat sich also illegal Zutritt zu dem Gelände verschafft. Das sei ein echtes Problem, sagt Wienecke mit Blick auf mögliche Gefahren. Die Mitarbeiter der Ordnungsbehörde seien zwar täglich vor Ort, könnten aber natürlich nicht immer da sein, vor allem nicht nachts.

Schadstoffe nur in Gebäudefugen

So ein verlassenes Gebäude ist aber nicht nur für Menschen interessant. Beim Gang durch die Stockwerke flattern immer wieder Tauben aufgeschreckt auf. Es habe schon eine Begehung mit der Naturschutzbehörde gegeben, berichtet der Leiter des Gebäudemanagements. Von deren Seite spreche nichts gegen den Abriss.

Auf dem Weg nach oben zeigen Wienecke und Heeskens immer wieder auf Stellen, die freigelegt wurden, wo die Arbeiten dann aber abgebrochen wurden. Dort sei „keine Tragfähigkeit“ vorhanden, weist Wienecke noch einmal auf die Bedeutung der Baustützen hin.

Im zweiten Stock, in dem früher das erste Parkdeck war, fällt direkt die niedrige Decke auf. Überhaupt merkt man, dass SUVs in der damaligen Zeit noch unbekannt waren, das Parkdeck nicht dafür ausgelegt ist. Über die Rampe geht es auf das ehemalige Freiluftparkdeck. Wienecke zeigt auf Gebäudefugen, die im Boden zu sehen sind. Nur darin seien Schadstoffe gefunden worden, ansonsten sei Hertie schadstofffrei: „Das erleichtert den Abriss.“

Abriss braucht besonderes Konzept

Dominiert wird das Parkdeck von dem Bau, in dem sich einst unter anderem die Lüftungsanlage befunden hat. Nun ist er leer. Eine Leiter führt aufs Dach, also ganz nach oben. „Haben Sie Höhenangst?“, fragt Wienecke noch, bevor er die Leiter festhält. Von oben hat man nicht nur einen tollen Blick über Neustadt. Es ist auch eine kuriose Entdeckung zu machen. Auf dem Überbau des einstigen Aufzugs hat jemand einen Schriftzug hinterlassen, der von unten nicht zu sehen ist: „Jesus liebt dich!“, steht dort.

Wienecke kommt noch auf einen Vorwurf zu sprechen, den Befürworter des Erhalts von Hertie der Stadt machen: dass ein Abriss graue Energie verschwenden würde, also die Energie, die in den Bau und die begonnene Sanierung gesteckt wurde. Den Punkte sehe man, sagt er. Man sei deshalb in Gesprächen mit der Landesgartenschau-Gesellschaft, ob Hertie-Material dort genutzt werden kann.

Auch ansonsten laufen die Vorbereitungen für den Abriss auf vollen Touren. Wienecke und Heeskens erklären, dass es ein individuelles Abbruchkonzept brauche, in dem stehe, welches Teil man wann wo entnehmen könne. Dabei werde jeweils die statische Wirkung berücksichtigt. Hertie zurückzubauen sei nun einmal nicht banal, nicht vergleichbar mit dem Abriss eines Einfamilienhauses. Hinzu kommt, dass in unmittelbarer Nähe Gebäude stehen. Deshalb wird es auch noch ein sogenanntes Beweissicherungsverfahren geben, bei dem der Zustand der Nachbarhäuser dokumentiert wird, um später gegebenenfalls klären zu können, ob Schäden durch den Abriss entstanden sind. Das Gebäude wird teils von innen abgerissen, dafür wird nach Auskunft des beauftragten Ingenieurbüros ein kleinerer Bagger von etwa 15 Tonnen in den oberen Geschossen zum Einsatz kommen, ein Bagger von 40 Tonnen soll die unteren Bereiche abreißen.

Neuer Parkplatz mit 124 Stellplätzen

Bevor der Abriss losgeht, werden die aktuellen Bauzäune gegen geschlossene Zäune ersetzt, die auch als Staubschutz dienen. Das Planungsbüro arbeitet nach Angaben von Wienecke und Heeskens derzeit an der Ausschreibung, die sich an einen Generalunternehmer richtet, der sich sowohl um den Abbruch als auch um den Parkplatzbau kümmert. Der Bauantrag für den Parkplatz sei bereits Ende Februar eingereicht worden.

Der Plan sieht 124 Stellplätze vor, manche davon werden als Behinderten- oder Elternparkplätze markiert. Die Zufahrt soll von der Manfred-Vetter-Straße ziemlich genau an der Stelle eingerichtet werden, an der man auch zum Hertie fahren konnte. Die B38 sei dort etwas breiter, erklärt Wienecke. Entlang der Straße ist ein kleiner Grünstreifen vorgesehen, als Abgrenzung zur Turmstraße sollen Blumenkübel aufgestellt werden. „Bäume können wir da nicht pflanzen, da ist ja der Keller drunter“, sagt Wienecke.

Vorher muss freilich der Hertie-Abriss erfolgen. Zum Zeitplan sagen die beiden Verwaltungsmitarbeiter, dass im Juni das Gebäude komplett ausgeräumt werden soll. Der eigentliche Abbruch solle dann im September beginnen, spätestens im Oktober. Bis das alte Kaufhaus dann einem neuen Parkplatz gewichen ist, wird es demnach sechs bis acht Monate dauern.