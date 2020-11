Die Polizei hat am Freitagnachmittag 25 Verkehrsteilnehmer im Osten von Neustadt dabei erwischt, wie sie gegen die Einbahnstraße fuhren. Sie wollten in der Branchweilerhofstraße in Richtung Innenstadt fahren, ignorierten jedoch die Einbahnstraßenregelung, die wegen einer Baustelle im Bereich zwischen der Adolf-Kolping-Straße und der Wilhelm-Leuschner-Straße eingerichtet worden ist. Zu ihrem Unglück bekam das die Polizei mit, die dort für eine Stunde den Verkehr kontrollierte. Die Beamten winkten die Verkehrssünder raus. Sie verwarnten 19 Autofahrer und sechs Fahrradfahrer. Sie müssen nun jeweils ein Bußgeld in Höhe von 25 beziehungsweise 20 Euro zahlen.