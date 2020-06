Ferienwohnungen sowie Hotels und Pensionen mit bis zu 30 Betten seien in Neustadt derzeit sehr gut ausgelastet. Damit profitiere auch Neustadt davon, dass wegen der Corona-Pandemie viele Menschen innerhalb von Deutschland Urlaub machen würden, so Martin Franck, Geschäftsführer der Tourist, Kongress und Saalbau GmbH. Allerdings zögen die Gäste deshalb auch Unterkünfte mit eher wenigen Kontakten vor. Deshalb hätten die großen Neustadter Hotels auch nach der Wiedereröffnung ein Problem. Ihre Auslastung liegt laut Franck bei um die 30 Prozent. Beteiligt hatte sich die TKS zuletzt an einer Radiowerbung im südwestdeutschen Raum für Urlaub in der Pfalz. Diese sei gut angekommen. Jetzt wird überlegt, etwas Ähnliches für Neustadt und seine Weindörfer zu schalten. Darüber hinaus haben sich über 200 Wohnmobilisten seit Öffnung der beiden städtischen Stellplätze in der Martin-Luther-Straße und Hambach registriert. Zwei Mal täglich würden sie von TKS-Mitarbeitern kontrolliert, so Franck.