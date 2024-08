Die schlimmen Unwetter haben Deidesheim immer im August getroffen. Am heftigsten traf es die Stadt in den Jahren 1974 und 2004 – vor 50 und vor 20 Jahren. Erinnerungen an den großen Regen.

Herbert Gießen kann sich an den 26. August 1974 noch genau erinnern. Es war der Tag, an dem die Stadt Deidesheim