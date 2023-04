Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Eigentlich hatte Peter Frey auf ein Schnäppchen gehofft. Der Neustadter hörte eine Rewe-Radiowerbung für günstige Schokolade und fuhr in den Supermarkt in der Martin-Luther-Straße. Doch an der Kasse platzte der Schnäppchentraum.

Peter Frey kann sich noch gut an die Werbung nach den Nachrichten samstags um 8.30 Uhr erinnern. „Heute bei Rewe im Angebot: Ritter Sport, die Tafel nur 0,69 Euro.“ Der Neustadter