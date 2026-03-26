Von den Haßlocher Regionalliga-Frauen hat jede Spielerin eine Aufgabe außerhalb des Spielfeldes. Maike Freitag kümmert sich um Plakate, die nicht den Zuschauern dienen.

Wenn Maike Freitag zu Spielen oder zum Training der Haßlocher Handballerinnen kommt, bringt sie immer Plakate mit und hängt sie auf. Auf einem Plakat ist „Walk of Fame“, quasi Spaziergang des Ruhms, zu lesen. „Ich habe einen Zeitstrahl erstellt mit unseren jeweiligen Gegnern und Daten darauf“, erzählt die Rückraumspielerin. Und sie hat sternenförmige Sticker besorgt in Anlehnung an den berühmten Walk of Fame in Los Angeles, auf dem Stars aus Unterhaltung und Sport ebenfalls mit Sternen geehrt werden. „Immer die zwei besten Spielerinnen dürfen je einen Sternensticker auf den Zeitstrahl kleben, wo der jeweilige Gegner steht“, erklärt Maike Freitag das Prinzip.

Sterne auf dem Ruhmesweg der TSG-Frauen in der Regionalliga: Für die Aufstiegsrunde gibt es ein neues Plakat. Foto: Freitag/oho

Die Haßlocherinnen haben viele Sterne kleben dürfen. Seit vergangenen Samstag stehen sie vorzeitig als Meister in der Frauen-Handball-Regionalliga fest. Sie sind damit bereits für die Aufstiegsrunde zur Dritten Liga qualifiziert, obwohl sie am Samstag, 18.30 Uhr, diesmal in der Pfalzhalle, zur letzten Regionalliga-Partie dieser Saison noch den Tabellensechsten SF Budenheim erwarten. Weil das Walk-of-fame-Plakat fast voll sei, „gibt’s zur Aufstiegsrunde ein neues“, verspricht Freitag und lacht. Sie selbst habe auch schon einen Stern aufkleben dürfen, sagt die 24-Jährige. „Es ist persönlich ein gutes Gefühl“, erinnert sie sich gerne daran.

Eisels Plakate

Andere, maximal zwei Plakate erstelle Trainer Marc-Robin Eisel. Vor allem vor wichtigen Spielen. „Er bringt sie mit, liefert Infos zum nächsten Gegner über dessen Stärken und Schwächen.“ Sie sei dafür verantwortlich, dass diese Plakate in der Halle hingen. Das Papier ist in diesen Fällen übrigens nicht nur geduldig, sondern hilft der Mannschaft. Freitag: „Wir stehen auch mal alle davor, und Robin erklärt uns, was vom nächsten Gegner zu beachten ist.“ Einmal habe Eisel sogar abgefragt, was auf den Plakaten stehe, gibt Maike Freitag schmunzelnd Mannschaftsinternes aus dem Training preis.

Ein Plakat, das die TSG-Frauen an ihre Ziele erinnert. Foto: Freitag/oho

Die Rückraumspielerin stammt aus Friesenheim aus einer Handballer-Familie. Ihr Vater Bernd und ihr Onkel Frank hätten in Friesenheim gespielt. Als ihr Bruder Tim mit Handball angefangen habe „musste ich nachziehen“, blickt Maike Freitag schmunzelnd zurück. Sie hat e nie bereut trotz des derzeit großen Aufwands: „Handball gibt einem sehr viel.“ Der Sport schweiße zusammen. Und sie gibt zu, dass immer jemanden brauche, „der mir sagt, was ich tun soll“. Für sie alleine sei es sehr schwer, Sport zu treiben.

Mit Partner zum Fußball

Freitags Lebensgefährte ist ebenfalls Handballer: Mit Patrick Buschsieper lebt sie in Freinsheim. Er hat im Oktober aus persönlichen Gründen den Kader des abstiegsbedrohten Männer-Drittligisten TSG Haßloch verlassen, ist nun Cotrainer in Mundenheim, „wo seine ältesten Handball-Freunde spielen“. Buschsieper ist inzwischen fester Mitarbeiter in der Abteilung Sponsoring des Fußball-Zweitligisten SV Darmstadt 98. Maike Freitag ist mit ihm „auch schon mal zum Fußball gegangen“. „Eine ganz andere Welt“, sagt sie. Aus zeitlichen Gründe sei es aber selten, dass sie ihren Lebenspartner ins Stadion begleite. Es sei schwer genug, „dass wir mal beide an einem Tag frei haben“.

Erfahrungen aus der Dritten Liga

Maike Freitag hat wie ihr Vater und Onkel in Friesenheim gespielt, in der Dritten Liga. „Aber nur ein Jahr“, sagt sie. „Ich habe zur Winterpause aufgehört, weil ich meine polizeiliche Grundausbildung in Wittlich hatte.“ Sie absolviert seit Oktober 2024 ein duales Studium im Polizeidienst „mit Vertiefung Kriminalpolizei“. Den Praxisteil absolviert sie im Polizeipräsidium Rheinpfalz. Gerade sei sie in Neustadt, kümmere sich um Sexualdelikte. Freitag weiß noch gut, dass es in Liga drei körperlich sehr robust zugeht. „Das tut im Angriff wirklich weh.“ Sie ist realistisch: „Dass wir in der Abwehr so zugreifen können, das fehlt uns noch.“ Doch hätten sie viele Spielerinnen, die „gut und schnell im Eins-gegen-eins sind“.

Ausdauer hat das Team ebenfalls bewiesen. Als nach dem klaren Sieg gegen die Südpfalz-Tigerinnen ihr Titelgewinn festgestanden hatte, haben die Haßlocherinnen bis in die frühen Morgenstunden gefeiert. „Ich bin um fünf Uhr am Morgen nach Hause“, gesteht Freitag. Sie glaube, Lydia Bachtler und Louisa Brossart hätten das Sportzentrum noch später verlassen. Ebenso Marc-Robin Eisel. Freitag gibt lachend preis: „Keiner kann so lange durchhalten wie unser Trainer.“