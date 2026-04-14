Bei einem Unfall am Montagmorgen gegen 6.30 Uhr an der Einmündung von der K1 ins Industriegebiet Altenschemel hat ein Sattelzug einen BMW derart touchiert, dass dieser letztlich im tiefergelegenen Straßengraben landete. Laut Mitteilung der Neustadter Feuerwehr wollte der Fahrer des Sattelzugs auf die K1 einbiegen und übersah dabei den in Richtung Haßloch fahrenden BMW. Der Sattelzug touchierte den Personenwagen auf der Beifahrerseite, woraufhin dieser sich drehte und im Straßengraben landete. Der Fahrer des BMW konnte sein Fahrzeug selbst verlassen und wurde nach medizinischer Erstversorgung zur weiteren Abklärung in ein Krankenhaus gefahren. Der Lkw-Fahrer blieb unverletzt.

Die Feuerwehr sicherte die Unfallstelle ab, kontrollierte den Unfall-Pkw nach eventuell austretenden Betriebsstoffen, stellte den Brandschutz sicher und führte ein Batteriemanagement durch. Der Lkw-Fahrer konnte nach der Unfallaufnahme mit seinem Lastwagen weiterfahren. Der im Graben liegende BMW musste von einem Abschleppdienst geborgen werden. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist noch unklar.

Die Absicherung bis zum Eintreffen des Abschleppdienstes übernahm die Polizei, seitens der Feuerwehr waren 20 Einsatzkräfte mit drei Fahrzeugen vor Ort, zudem der Rettungsdienst mit einem Rettungswagen.