Warum Gott möchte, dass wir nicht kneifen

Woran erkennt man einen Optimisten? Das ist jemand, der sein Sudoku mit dem Kugelschreiber ausfüllt. Rätseln hält das Hirn in Bewegung. Und sonntags nach dem Gottesdienst sind die alle fällig – meistens jedenfalls. Es sind Herausforderungen, die ich brauche. Doch der Beruf ist manchmal Herausforderung genug oder einen unreifen Ehemann zu erziehen oder eine falsche Bestellung zu reklamieren. Wenn man es geschafft hat, wird man mit einer gewissen Genugtuung belohnt. Vieles in unserem Leben geschieht ja unbeachtet von anderen, denn es ist auch nicht nötig, dass andere wissen, was ich geschafft habe. Ich lebe nicht davon, dass jemand zu mir sagt: Ich bin stolz auf dich. Das ist amerikanischer Kitsch. Ich lebe davon, dass ich mir in die Augen schauen kann und weiß, ich bin mit mir im Reinen – meistens jedenfalls.

Bestandene Herausforderungen machen mich glücklich. Es gäbe genug Gründe, die Herausforderungen des Lebens abzulehnen. Zu vermeiden, zu fliehen, zu verleugnen. Für mich gibt es zwei Gründe, zu üben, in Schwierigkeiten durchzuhalten. Einmal eben, dass ich mir selbst in die Augen schauen, und dann, dass ich Gott in die Augen schauen kann. Das ist der Blick über den Kirchturm und den Horizont hinaus. Bestandene Herausforderungen geben mir Vertrauen, mehr zu wagen. Und ein bewegtes Hirn ist neugierig auf andere und anderes. Und wenn es Arbeit gibt, die über die Kräfte geht oder eine Beziehung, die ich nicht mehr handeln kann oder einen Service, der mich bedient zurück lässt: Ich kann das immer öfter als Herausforderung sehen, die es zu wuppen gilt. Damit ich mir selbst und Gott in die Augen schauen kann. Und es kommt vor, dass der mich unterstützt. Ich glaube nämlich, dass er mich ganz gern bestehen sieht.

Der Autor

Joachim Knoll, Diakon in der protestantischen Kirchengemeinde Edenkoben und im Dekanat Neustadt