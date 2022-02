Ein vollkommen neues Gefühl für mich: Ich ge-her a zu denne (hochdeutsch: Ich gehöre auch zu denen…). Zu denen, gegenüber denen man Vorsicht walten lassen muss, denen man nicht mehr trauen kann, die Vertrauen bitter enttäuscht haben, die Kindern und Jugendlichen schweres Leid zugefügt haben, die nicht zu ihrer Verantwortung stehen, die weiß Gott wie lange vertuscht haben ... zu denen gehöre ich jetzt. Manche sagen es mir auch oder lassen es mich spüren. Eine vollkommen neue Erfahrung für mich. Aber so schnell kann es passieren, dass ich zu denen gehörst. Du bist eine(r) von ihnen. Ich muss damit leben lernen. Obwohl ich mir nichts habe zuschulden kommen lassen. Ich bin einer von ihnen. Wie übrigens auch einer von den Jägern, den ich letzte Woche traf. Nach dem furchtbaren Mord an der Polizistin und dem Polizisten bei Kaiserslautern gehört er jetzt zu denen, vor denen man sich grundsätzlich fürchten muss. Er gehört auch zu denen ...

Vom Kopf her wusste ich es schon immer, jetzt sagt es mir meine Erfahrung: Sei vorsichtig mit solchen Einteilungen: Der/Die gehört auch zu denen. Höchste Vorsicht mit Pauschalurteilen! Sei es, dass eine Stimme im Innern dir das von anderen einredet, oder es dir andere von „denen“ sagen. Ich erinnere mich zurück in mein Leben, als Menschen das von „Zigeunern“ sagten, von Schwulen und Lesben, von denen aus einer bestimmten Wohngegend in meiner Heimat, von denen aus dem Barackenviertel, von den Flüchtlingen. Von den ..., Sie können das sicher aus Ihrer eigenen Lebensgeschichte ergänzen. Vielleicht gehörten Sie ja auch schon mal zu einer Gruppe, von der man sagte: „Der/Die gehört auch zu denen.“ Das kann bis in Familien gehen. Ja, man muss lernen, damit umzugehen, ob so oder so. Auf jeden Fall lebens-, gemeinschaftsfördernd, hab ich mir mal vorgenommen.

Der Autor

Peter Nirmaier, katholischer Pfarrer in Maikammer