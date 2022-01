Zwischen den Jahren sah ich einen Werbespot einer bekannten Möbelmarke. „Klopf, Klopf, Klopf … Tür auf fürs Leben“. Er muss neu sein, sonst wäre ich nicht darüber gestolpert. Das haben die Werbedesigner bei einer ganz anderen Aktion geklaut, der Sternsingeraktion, die pandemiebedingt auch wieder nicht so stattfinden kann, wie wir sie sonst kennen.

Am Donnerstag haben wir den Dreikönigstag gefeiert, der sonst immer der Startschuss für die Sternsingeraktion ist. Die Könige gehen von Haus zu Haus und warten, dass ihnen geöffnet wird. In ihren Händen halten sie die Kreide, mit denen sie das Haus oder die Wohnung segnen. Wer ihnen öffnet, der öffnet seine Tür für das Leben und wird gleichzeitig beschenkt mit dem Segen für das neue Jahr.

Türen öffnen

Auch wenn das Sternsingen in diesem Jahr wieder unter Corona-Bedingungen stattfinden muss, fällt es deshalb nicht aus. Genauso wenig wie Weihnachten oder Neujahr nicht ausfielen, weil wir immer noch in einer Pandemie leben. Das Leben fällt nicht aus, auch wenn es sich manchmal so anfühlt, als würde nichts mehr möglich sein. Die Sternsinger bringen trotzdem den Segen und sammeln Spenden für Kinder in dieser Welt, die unter schlechten Gesundheits- und Lebensbedingungen leiden. Die Jungen und Mädchen ermöglichen ihren Altersgenossen, dass auch für sie sich Türen fürs Leben öffnen.

Eine Kultur der Möglichkeiten, ein Blick auf Chancen, die sich bieten, wenn Türen geöffnet werden. Offene Türen laden ein zum Austausch, zum Miteinander und zum Verständnis für den anderen ein. Offene Türen bieten die Möglichkeit, Neues zu entdecken.

Gott lädt uns ein

Das ist das Spannende auch im neuen Jahr, von dem wir noch nicht so viel wissen. Das könnte ein Vorsatz für dieses Jahr sein, den ich gerne für mich aufgreifen möchte. Türen öffnen und heraustreten, um die vielen kleinen und großen Möglichkeiten, die mir das Jahr schenkt, zu ergreifen.

Gott schenkt uns mit dem Segen der Sternsinger seine Zusage, dass er unser Tun in diesem Jahr segnen will. Er will es gutheißen und uns die Lebensmöglichkeiten schenken, die wir haben, wenn wir Türen dafür öffnen.

Unser Leben findet derzeit oft auf Abstand statt – aber es gibt auch andere Wege, wir müssen sie neu entdecken. Wie hieß noch ein anderer Werbeslogan der vorher genannten Möbelmarke: „Entdecke die Möglichkeiten“? Ja, dazu lädt uns das neue Jahr, dazu lädt uns Gott ein und wenn wir Türen öffnen, können wir sie finden.

Die Autorin

Silke Kessler, Klinikseelsorgerin am Pfalzklinikum Klingenmünster