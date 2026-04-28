Die Ausstellung „Zimmer, Küche, Bad, Balkon – 75 Jahre Wohnraumförderung in Rheinland-Pfalz“ wird am Mittwoch in der Bürgy-de-Ruijter-Gallery eröffnet.

„Bezahlbares Wohnen“ – dieser Wunsch steht bei Umfragen regelmäßig weit oben im Forderungskatalog der Bundesbürger an die Politik. Wie sich die dafür nicht ganz unmaßgebliche soziale Wohnraumförderung in Rheinland-Pfalz im Laufe der Zeit entwickelt hat, zeigt jetzt eine Ausstellung in Neustadt.

Als eine Zeitreise durch die Jahrzehnte ist die von der Architektenkammer Rheinland-Pfalz und der Investitions- und Strukturbank Rheinland-Pfalz (ISB), der zentralen Förderbank des Landes, gemeinsam auf den Weg gebrachte Ausstellung angelegt, die erstmals vor zwei Jahren in Mainz zu sehen war. Aber auch prägnante Beispiele werden vorgestellt – etwa aus Neustadt und Bad Dürkheim.

Dass Handlungsbedarf in Sachen Wohnungsbau besteht, war den Politikern nach dem Zweiten Weltkrieg wohl noch klarer als heute: Im März 1949, noch vor Gründung der Bundesrepublik, wurden im neuen Bundesland Rheinland-Pfalz die ersten Weichen gestellt. 5,5 Millionen Wohnungen fehlten damals in West-Deutschland – gerichtet war der Fokus deshalb zunächst auf schnelles, günstiges Neubauen. Erst in den 70er Jahren wurde die Förderung auch auf den Altbestand ausgedehnt. Nach dem der Bund sich nach und nach aus dem sozialen Wohnungsbau zurückzog, traten die Länder in die Verantwortung. Das aktuelle Landesprogramm für Mietwohnungsbau und Wohneigentum in Rheinland-Pfalz ist seit 2014 in Kraft. Über 1,5 Milliarden Euro flossen auf diesem Wege allein in den Jahren 2019-2025, wie eine Kleine Anfrage der Grünen 2024 im Landtag erbrachte. Die Anzahl der Sozialmietwohnungen sank in dieser Zeit trotzdem von 50.234 auf 37.819.

Doch nicht davon will die Ausstellung erzählen – zumindest nicht in erster Linie. Sie will vielmehr die Entwicklung aufzeigen und positive Anknüpfungspunkte bieten. Zentrale Player sind dabei naturgemäß die kommunalen Wohnungsbaugesellschaften. Beispielhaft für die 60er Jahre steht die 1959-62 von der GAG Ludwigshafen realisierte Ernst-Reuter-Siedlung im Stadtteil Gartenstadt, ein Mega-Projekt mit 58 Wohnblöcken mit 1300 öffentlich geförderten Wohneinheiten. Der soziale Mietwohnungsbau der 80er Jahre wird anhand dreier 1988/89 von der WBG Neustadt in der Festplatzstraße errichteter Häuser mit insgesamt 30 Wohnungen vorgestellt.

Im Vergleich dazu haben sich die Anforderungen und teilweise auch die Akteure heute deutlich gewandelt. Mit der „Wohnerei“ entstand 2008 in Kusel die erste geförderte Bewohnergenossenschaft des Landes. In Föhren bei Trier war auf Vereinsbasis schon 1999 ein Pilotprojekt für das Wohnen mit Kindern verwirklicht worden. Generationenübergreifendes Bauen ist heute ein wichtiges Stichwort: Im Baugebiet Fronhof II in Bad Dürkheim wurde „Froh2Wo“ realisiert, ein generationenübergreifendes, genossenschaftliches Wohnprojekt, das heute 66 Menschen im Alter von 3–87 Jahren umfasst. Nur sieben Bewohner hat dagegen eine barrierefreie Senioren-WG der Bauhilfe Pirmasens am dortigen Berliner Ring.

Genau darin zeigt sich denn auch vielleicht das Grundproblem: Riesige Einheiten wie die Ernst-Reuter-Siedlung sind politisch heute kaum mehr durchzusetzen. Kleinere Lösungen wirken dann aber oft wie der berühmte Tropfen auf dem heißen Stein. Und die individuell verfügbare Wohnfläche liegt heute etwa dreimal so hoch wie in der Nachkriegszeit.

Die Ausstellung

Die Ausstellung „Zimmer, Küche, Bad, Balkon – 75 Jahre Wohnraumförderung in Rheinland-Pfalz“ wird heute, Mittwoch, um 18.30 Uhr in der Bürgy-de-Ruijter-Gallery in Neustadt eröffnet. Regina Stephan, Professorin für Architektur- und Stadtbaugeschichte an der Hochschule Mainz, hält einen Einführungsvortrag. Danach wird das Thema in einer Gesprächsrunde vertieft, an der der Neustadter Baudezernent Bernhard Adams, ISB-Vorstandsmitglied Sandra Baumbach, Joachim Becker, Vize-Präsident der Architektenkammer Rheinland-Pfalz aus Neustadt, Felix Edlich, Abteilungsleiter im Finanzministerium in Mainz, Martin Ulmer, Geschäftsführer der WBG Neustadt, sowie Regina Stephan teilnehmen. Die Teilnahme an der Vernissage ist kostenlos, um Voranmeldung unter www.diearchitekten.org wird gebeten. Die Ausstellung ist danach bis 31. Mai in der Galerie zu sehen: mittwochs und sonntags jeweils 13-16 Uhr.