Warum es manchmal wichtig ist, einen Weg fortzusetzen.

Kürzlich waren meine Frau und ich mit Freundinnen und Freunden wandern. Wir hatten uns eine Tour ausgesucht, die wir bisher noch nie gegangen waren. Eigentlich waren in der Karte keine besonders großen Steigungen ausgewiesen und auch sonst waren bei der Planung keine Probleme zu erwarten. Nach einiger Zeit wies ein Schild sinngemäß darauf hin, dass aufgrund von Sturmschäden die Route nur schwer passierbar sei und deshalb vom weiteren Begehen abgeraten wird.

Als versierte Wanderer entschieden wir uns, das Schild zu ignorieren. Was dann folgte, war hinterher Anlass für viele Gespräche. Umgestürzte Bäume, die über den Weg lagen, ineinander verschachtelt, der Boden aufgeweicht, der Hang rutschig. Manche Bäume mussten überklettert, manche unterkrochen werden. Die Rucksäcke wurden abgesetzt und weitergereicht. Dennoch wollte niemand umkehren. Letztlich kamen alle an und waren froh, es gemeinsam geschafft zu haben und dann eine Rast zu machen.

Große Sorgen verdrängt

Die Gespräche danach waren geprägt von zwei Erkenntnissen: Die Mühen und Anstrengungen, die „kleinen“ Sorgen um das Hier und Jetzt drängten die großen Sorgen, die kurz vorher noch Gegenstand der Diskussionen waren, für einen Moment in den Hintergrund. Die großen Sorgen, wie es mit den schwindenden Energieressourcen weitergeht und ob es gelingt, im Winter die Wohnungen so zu heizen, dass niemand frieren muss. Die großen Sorgen, ob das alles noch bezahlbar bleibt.

Die Ablenkung empfanden viele als wohltuend und die Freude über das „kleine“ Erreichte überwog. Und die zweite Erkenntnis: Es ist erfüllend, die Erfahrung zu machen, dass das scheinbar Unüberwindbare, dass das Passieren von Hindernissen in einer großen, gemeinsamen Kraftanstrengung dennoch gelingen kann. Auch die Bibel und die Glaubenserzählungen von Christinnen und Christen sind voll von solchen Erkenntnissen. Menschen, die gelähmt waren und mit Hilfe anderer zu einem Leben zurückfanden, das lebenswert war. Menschen, die verstoßen und dann auch wieder aufgenommen wurden. Menschen, die nicht mehr wussten, wie es weitergehen soll und die mit Hilfe ihres Glaubens und mit Hilfe anderer trotzdem einfach weitergegangen sind. All diese Menschen waren getragen vom Mut, das schier Unüberwindbare überwinden zu wollen und von der Hoffnung, dass sie dabei nicht alleine gehen müssen. Bleiben wir also gelegentlich, egal wo, nicht stehen oder kehren um, es lohnt sich und fühlt sich gut an.

Der Autor

Gerd Rieger ist Gemeindediakon im protestantischen Dekanat Neustadt