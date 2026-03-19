Falls jemand auf dem Mandelblütenfest medizinische Hilfe braucht, ist das DRK zur Stelle. Der Einsatz birgt eine besondere Herausforderung für den Stadtverband.

Nicolas Klein, der Vorsitzende des DRK-Stadtverbands, hat seine Mütze bis knapp über die Augen gezogen. Es ist kühl an diesem ersten Wochenende des Mandelblütenfests. Klein steht vor der Sanitätsstation schräg gegenüber der Gimmeldinger Feuerwehr. Es ist einer von zwei Standorten des DRK beim Fest in dem Neustadter Weindorf. Der zweite Standort ist am südlichen Ende der Festmeile bei der Bushaltestelle „Denkmal“. Das habe sich so bewährt, sagt Klein. Von beiden Stellen erreiche man jeden Ort des Festes recht gut. Außerdem schicke der Wachhabende des Einsatzes immer wieder Fußstreifen über das Festgelände, insgesamt drei Streifen aus jeweils zwei Personen stehen dafür zur Verfügung. Der DRK-Vorsitzende zückt sein Smartphone. „Die sind gerade hier in der Peter-Koch-Straße“, zeigt er auf das Display. Die Helfer werden nämlich über GPS getrackt. Wenn ein Hilferuf reinkommt, wissen die Verantwortlichen direkt, wer am nächsten dran ist.

Das DRK Neustadt hat zwei Standorte aufgebaut, hier die Sanitätsstation schräg gegenüber der Feuerwehr. Foto: Stefan Fischer

Die jahrelange Erfahrung mit dem Mandelblütenfest und die Absprachen mit den Organisatoren machen es möglich, dass der Neustadter Stadtverband das Großereignis gut planen kann – was die Bereitstellung und Platzierung des Materials betrifft. Anders sieht es bei den ehrenamtlichen Helfern aus. „Das ist jedes Mal eine Herausforderung, weil der Vorlauf so kurz ist“, bekennt Klein. Das liegt an einer Besonderheit des Mandelblütenfestes: Es hat keinen festen Termin. Im Frühjahr trifft sich das Orga-Team immer sonntags und entscheidet dann, ob am folgenden Wochenende gefeiert wird. Maßgeblich dafür ist, dass eine Vollblüte der Mandelbäume erreicht ist.

Erstmals auch freitags vor Ort

Das DRK erfahre praktisch mit der Öffentlichkeit, dass es wenige Tage später losgeht, sagt Klein. Intern schaue man daher schon vorher, welche Wochenenden infrage kämen, und suche Ehrenamtliche, die dann jeweils Dienst tun könnten.

Klein und wendig: Mit einem Smart kommt der Notarzt im Notfall gut über das Festgelände. Foto: Stefan Fischer

Samstags und sonntags ist das DRK mit 15 Leuten vor Ort, darunter ist ein Notarzt. Werde der schnell gebraucht, werde er in einem Smart zu dem hilfebedürftigen Menschen gefahren. „Der Smart ist klein und wendig, da kommt man auf so einem Fest gut durch“, erklärt Klein. Die Einsatzzeit des DRK startet mit Festbeginn um 11 Uhr und endet regulär um 20 Uhr. In Absprache mit der Veranstaltungsleitung könne man aber auch verlängern, wenn noch viel los sei, sagt Klein. Erstmals in diesem Jahr ist das DRK an den Freitagen mit fünf Leuten in Gimmeldingen, ergänzt der Vorsitzende. In den Vorjahren habe sich gezeigt, dass da schon so viele Besucher unterwegs seien, dass die Ausdehnung sinnvoll erschien.

Je mehr Menschen unterwegs sind, desto mehr Einsätze sind zu erwarten. Diesen Zusammenhang gebe es durchaus, sagt Klein. Denn sie würden nicht nur gebraucht, wenn Festgäste alkoholbedingt Probleme bekämen. Was Menschen sonst widerfahre, passiere eben auch auf dem Fest: Stürze, Herzinfarkte, Schlaganfälle. „Das hatten wir alles schon.“ Auch ein Rettungswagen steht bereit, der in der Leitstelle erfasst ist, also auch zu anderen Einsätzen gerufen werden kann. Klein erinnert sich, dass es vor ein paar Jahren einen Verkehrsunfall in der Nähe gegeben habe, zu dem die DRK’ler dann eilten.

Klein führt in den Behandlungsraum der Sanitätsstation. Dort findet sich eine Trage, die auch in den Rettungswagen passt, so dass ein Patient ohne Zeitverzug ins Krankenhaus gebracht werden könnte. Als Klein wieder nach draußen tritt, rückt er seine Mütze zurecht. Sich für die richtige Kleidung zu entscheiden, gehöre auch zu einer guten Vorbereitung, sagt er schmunzelnd.