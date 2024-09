Ende September verabschiedet sich Oliver Beckmann. Fast 15 Jahre lang war er der Pfarrer der Protestantischen Stiftskirchengemeinde in Neustadt. Wehmut schwingt beim Abschied mit, aber auch Neugier auf seine nächste Aufgabe als Gefängnispfarrer in der Justizvollzugsanstalt in Frankenthal.

Als Zehnkampf bezeichnet Oliver Beckmann seine vielfältigen Aufgaben als Pfarrer der Neustadter Stiftskirchengemeinde. Er begleitet die Menschen von der Taufe bis zum Tod, ist engagiert in der Jugendarbeit,