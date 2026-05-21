Über den Kirchturm hinaus: Diakon Bernd Wolf geht der Frage nach, was Pfingsten heute bedeutet.

Was ist überhaupt Pfingsten? Stark verkürzt ist Pfingsten (griechisch Pentekoste) der Fünfzigste. Gemeint ist der 50. Tag nach Ostern. Dieser Tag wird in der Bibel (Apostelgeschichte 2, 1-13) als Pfingstereignis beschrieben. Das heißt unter anderem, dass die Jünger Jesu plötzlich so sprachen, dass ein jeder sie verstand – egal welche Muttersprache jemand hatte. Von den Menschen, die damals dabei waren, konnte ein Teil sich nicht erklären, was das bedeutete. Ein anderer spottete, dass die Jünger wohl vom süßen Wein betrunken seien. So viel zum biblischen Hintergrund von Pfingsten.

Das genügt mir nicht. Ich frage in meinem Bekanntenkreis, was er mit Pfingsten verbindet. „An Pfingsten waren wir zum ersten Mal wieder zelten.“ Pfingsten, das steht für viele für „Rock am Ring“. Pfingsten weckt Erinnerungen an Kurzurlaube und Ferientage. Oder: „An Pfingsten ist bei uns zu Hause Kerwe“. Was haben das Zelten, Konzert, Urlaub und Kerwe gemeinsam? Das sind alles Momente, an denen ich mit vielen fremden Menschen in Kontakt komme.

Aber so unterschiedlich wir auch sind, wir haben die Chance, uns zu verstehen. Denn eine Sprache versteht jeder: die Sprache der Liebe. Die formuliert es so: Du gehörst dazu. Ich interessiere mich für dich. Ich will mit dir zusammen Neues erleben. Wir sind eines Geistes. Pfingsten eben. Und wenn wir friedlich nebeneinander sitzen an der Kerwe, beim Konzert, im Urlaub oder beim Zelten, dann mag das vielleicht nicht jeder verstehen, dass so etwas noch möglich ist: ausgelassen zu sein – nüchtern betrachtet auch ohne süßen Wein. Pfingsten eben. Doch es geht, wenn wir seines Geistes sind.

Der Autor

Bernd Wolf ist Diakon in der katholischen Pfarrei Heilige Theresia von Avila in Neustadt.

