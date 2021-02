Zwei Leichtverletzte und 8000 Euro Schaden: Das ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Donnerstag gegen 11 Uhr ereignet hat. Laut Polizei fuhr eine 74-jährige Frau mit ihrem Renault die L 516 aus Neustadt kommend in Richtung Edenkoben. In Höhe der Kreisstraße nach Hambach erkannte sie vermutlich wegen der Sonneneinstrahlung die für sie rot zeigende Ampel nicht und fuhr ungebremst in den Kreuzungsbereich ein. Dort kollidierte sie mit dem VW einer 48-Jährigen. Die beiden Frauen trugen Schürfwunden davon und erlitten einen Schock. Sie wurden in ein Krankenhaus gebracht. Ihre Autos mussten abgeschleppt werden.