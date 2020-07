Weil die Sonne ihn blendete, hat ein 83-jähriger Autofahrer am Donnerstag gegen 12 Uhr auf der Totenkopfstraße einen entgegenkommenden Motorradfahrer in einer scharfen Linkskurve nicht rechtzeitig erkannt und kollidierte mit dem Fahrzeug. Der 57-jährige Kradfahrer wurde dabei leicht am Bein verletzt, teilte die Polizei mit. Das Auto wurde durch den Zusammenstoß erheblich beschädigt und musste abgeschleppt werden. Durch die Unfallaufnahme kam es zu leichten Verkehrsbehinderungen.