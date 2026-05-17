Das Solokonzert brachte das hochaufmerksame Publikum am Ende regelrecht zum Toben.

Er musiziert normalerweise mit den Berliner Philharmonikern oder dem WDR-Sinfonieorchester, bespielt Podien in der Elbphilharmonie oder beim Schleswig-Holstein-Musikfestival. Am Samstag machte der preisgekrönte chinesische Pianist Haiou Zhang auf Einladung des rührigen Kulturvereins Grünstadt jedoch Station auf der intimen Bühne des Weinstraßencenters und brachte das hochaufmerksame Publikum am Ende regelrecht zum Toben.

Sein Klavier-Programm überquerte die Gipfel der Jahrhunderte und Epochen mit Siebenmeilenstiefeln und in strikter Chronologie, rastete jeweils an markanten Fixpunkten des Genres, beginnend bei Johann Sebastian Bach, endend bei George Gershwin und damit nahezu im Hier und Jetzt.

Dass Bachs Tastenwerk jenseits allen Puristen-Argwohns auch wunderbar auf dem modernen Flügel funktioniert, wissen wir spätestens seit Glenn Gould und dessen legendärer Einspielung des „Wohltemperierten Claviers“. Ein Präludium aus eben jenem Gipfelwerk zauberte Haiou Zhang ebenfalls aus dem Repertoire-Hut, aber erst ganz am Ende beim Zugabenreigen. Er eröffnete stattdessen mit einer charmanten Arie aus BWV 208, der frühesten weltlichen, sogenannten Jagd-Kantate, entstanden während Bachs Weimarer Zeit. Die Bearbeitung stammt vom Pianisten-Kollegen Dinu Lipatti, und Zhang setzte gleich damit ein Zeichen absoluter Konzentration und völliger Hingabe an den Duktus der Erzählung.

Höchstmaß an Fokussierung und Konzentration

Was hier wie auch bei allen weiteren Stücken zugleich faszinierte und irritierte – Zhang schien sich jeder Kommunikation mit dem Publikum zu verweigern, begann sein Spiel ohne Umschweife kaum, dass die Frackschöße den Hocker überflogen hatten, und schien augenblicklich aus der Welt zu fallen. Solches Höchstmaß an Fokussierung und Konzentration flutete auf irgendwie magische Weise auch den Saal, in dem nahezu durchgehend eine ungewöhnliche, fast atemlose Stille herrschte.

Es folgten Mozart – Fantasie d-Moll KV 397, ein nachdenkliches, am Ende aber doch eher heiteres Opus – und von Ludwig van Beethoven dessen op. 111 in c-Moll, eine seiner drei Klaviersonaten, über deren epischen zweiten Satz sich die Musikwissenschaft bis heute in mannigfaltigen Deutungsversuchen verzweigt. Nicht zuletzt seine Rolle in Thomas Manns „Dr. Faustus“ verschafften dem Werk zusätzliche Bedeutung. Zhang vitalisierte die Noten wie zuvor schon Mozart tempofreudig und mit nadelscharfer Kontur, kraftvoll zupackenden Forte-Trümpfen, vor allem aber sensationell geschmeidigen, hauchzarten Piani. Kein Atmen gestattend.

Klanggewaltig und feingesponnen und mit allen Nuancen dazwischen

Natürlich, auch wenn er immer prompt zur Sache kam, als Entrée keinerlei Pose benötigte – der Virtuose Zhang wusste sich schon zu inszenieren: nach der Pause etwa mit Franz Liszt, dem Piano-Löwen par excellence, der keinem Interpreten etwas schenkt. „Les jeux d’eaux à la villa d’Este“ provoziert den Virtuosen und gibt ihm dabei dennoch Gestaltungsfreiheit. Und Zhang faszinierte durch sein die Tastatur punktgenau auslotendes, dabei aber hochsensibel alle dynamischen Furchen der musikalischen Landschaft beackerndes Spiel.

Mit Claude Debussy erreichte dies einen weiteren Kulminationspunkt. Denn der fordert ja in seiner 1915 entstandenen „Étude Nr. 11 pour les arpèges composés“ – drei Sätze zelebrierte der Pianist – Grenzgänge aller Art. Die pianistischen Strukturen sind komplex, das Spiel der Klangfarben mittels Licht- und Schatten-Harmonien, dynamischer Feinstufung, Temporückungen herausfordernd. Haiou Zhang folgte all diesen Spuren mit äußerster Disziplin, klanggewaltig und feingesponnen und mit allen Nuancen dazwischen.

Beifallsorgien am Ende

Zum guten Schluss dann, der Aufbruch zu (damals) neuen Ufern. George Gershwins „Rhapsody in Blue“, 1924 für großes Orchester und Solo-Klarinette geschrieben und erst mal durchgefallen, weil zu jazzaffin. Jetzt schien der vormals so äußerst gesammelte Pianist geradezu entfesselt. Sein technisch brillantes, vor allem aber faszinierend ausdifferenziertes Spiel frönte nun hingebungsvoll dem ausufernden Emotionsüberschwang des Werks. Ließ der Koketterie, dem frivolen Geplänkel ebenso freien Lauf wie der süßen Herz-Schmerz-Motivik und dem satten himmelstürmenden Ohrwurm-Forte des Hauptthemas. Haiou Zhang zelebrierte diesen sinfonischen Gewittersturm mit pianistischem Feuer, hinreißendem Elan und geradezu verführerischer klanglicher Umgarnung.

Nach den Beifallsorgien am Ende gab’s wie gesagt Bach und nochmals einen gepfefferten Gershwin.