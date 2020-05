Elf Jahre nach der letzten Gemeinschaftspublikation hat der Neustadter Kunstverein jetzt wieder einen Katalog seiner Mitglieder herausgebracht. 58 Künstlerinnen und Künstler von A wie Rosel Anton bis W wie Heike Wiggers werden dabei jeweils auf einer Doppelseite mit charakteristischen Werken vorgestellt – ein echtes Bilderbuch also der regionalen Kunstszene.

Einmal mehr zeigt sich dabei, welche Anziehungskraft der Neustadter Kunstvereins auch für Auswärtige hat, denn fast die Hälfte der Vorgestellten stammt nicht aus Neustadt selbst. Haßloch mit den Bildhauerinnen Gabriele Köbler und Christina Gehrig, der Malerin Rita Thiel, der Druckgrafikerin Veronika Pommer und dem Fotografen Klaus D. Litzel ist dabei besonders stark vertreten, ebenso die Südpfalz mit zum Beispiel Martin Lorenz in St. Martin und Günther Seel in Jockgrim. Als charakteristisch darf dabei eine Aussage des Heidelberger Malers Michael Wagner gelten, die der Kunstvereinsvorsitzende Wolfgang Glass zitiert: „Lieber in einem Verein mitmachen, der etwas macht, als zu Hause eine Karteileiche zu sein.“ Die entferntesten Beiträger im Katalog kommen übrigens aus Brüssel und München.

Natürlich finden sich aber auch viele altgediente Mitglieder wie Trudel Becker, Jürgen E. Butsch, Tine Duffing, Wolfgang Friedrich oder Hans Gareis, der den Katalog auch gestaltet hat, in der Liste. Der Überblick erhebt dabei keinen Anspruch auf Vollständigkeit – einige bekannte Namen wie Maether, Hofmann, Gelbert, Aschoff, Schmitt sind nicht (mehr) vertreten. Die Teilnahme war selbstverständlich freiwillig, und längst nicht alle haben die Möglichkeit beim Schopf gepackt. Zu beziehen ist der Katalog zum Preis von 8 Euro exklusiv in der „Neustadter Bücherstube“.